Za 13 mln zł przebudują zabytkową śluzę. Rusza wielka modernizacja na Kanale Augustowskim

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku poinformował we wtorek o podpisaniu umowy z wykonawcą inwestycji. Za przeprowadzenie modernizacji będzie odpowiadała spółka Hydrobud Kielczyk z Białegostoku.

Śluza Augustów została odbudowana w 1947 roku, po zakończeniu II wojny światowej. Od tego czasu wykonywano przy niej jedynie bieżące naprawy. Po blisko 80 latach użytkowania obiekt wymaga już gruntownego remontu.

- Jest to jedna z największych inwestycji jeśli chodzi o Kanał Augustowski. To nie tylko duża inwestycja finansowa, ale także logistyczna. Mamy nadzieję, że modernizacja nie zakłóci odpoczynku turystom, którzy odwiedzają Augustów – powiedział dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Marian Magnuszewski.

Zakres inwestycji jest szeroki. Wzmocnione zostaną ściany komory oraz głowy śluzy. Wykonawca wymieni również poszycie wrót i mechanizm służący do napełniania komory. Prace obejmą ponadto uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół obiektu.

Przewodniczący sejmiku województwa podlaskiego Cezary Cieślukowski podkreślił, że modernizacja ma znaczenie nie tylko dla zachowania zabytkowej budowli. Inwestycja może również wesprzeć dalszy rozwój turystyki w regionie.

Kolejne remonty na Kanale Augustowskim

Odnowienie śluzy Augustów jest częścią prowadzonej od lat modernizacji całego kanału. Obecnie remontowane są także śluzy Gorczyca i Spichlerzysko.

Kanał Augustowski powstawał w latach 1825–1839. Ma 101 km długości, z czego około 80 km przebiega przez Polskę, a pozostały fragment znajduje się na Białorusi. Na całej trasie działa 18 śluz – 14 z nich leży po polskiej stronie granicy.

Obiekt jest jednym z najcenniejszych europejskich zabytków budownictwa wodnego oraz świadectwem polskiej myśli hydrotechnicznej. W 1968 roku Kanał Augustowski został wpisany do rejestru zabytków techniki.