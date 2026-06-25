Pogoda dla Białegostoku: 26-28 czerwca

Mieszkańcy Białegostoku mogą liczyć na stabilną i bardzo ciepłą aurę przez cały nadchodzący weekend. Prognozy na najbliższe dni są jednoznaczne – nie przewidują żadnych opadów deszczu ani gwałtownych zjawisk, które mogłyby zakłócić plany. Kluczowym elementem pogody będą wysokie temperatury, które z dnia na dzień będą się nasilać, a szczególnie dadzą o sobie znać w niedzielę, wieńcząc weekend falą gorąca.

Piątek i sobota niemal identyczne

Weekend rozpocznie się już w piątek od prawdziwie letnich, wakacyjnych warunków. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy maksymalnie około 30 stopni Celsjusza. Dominować będzie bezchmurne niebo, które zapewni dużą dawkę słońca od rana do wieczora. Wiatr będzie wiał z niewielką prędkością, około 2 m/s, więc nie przyniesie wyraźnej ulgi od ciepła. Noc z piątku na sobotę również będzie ciepła, z temperaturą minimalną utrzymującą się na poziomie 18 stopni.

Sobota w Białymstoku przyniesie bardzo podobną, niemal bliźniaczą pogodę. Temperatura w ciągu dnia ponownie osiągnie wartość około 30 stopni, a słońce nie będzie miało żadnych przeszkód w postaci chmur. Wiatr w sobotę jeszcze nieznacznie osłabnie, co może sprawić, że subiektywne odczucie gorąca będzie jeszcze intensywniejsze. Jedyną niewielką różnicą w porównaniu do piątku będzie nieco chłodniejsza noc – termometry wskażą około 17 stopni Celsjusza, co zapowiada się na najchłodniejszy moment całego weekendu.

Niedziela z temperaturą wyraźnie w górę

Prawdziwe apogeum letnich temperatur nadejdzie jednak w niedzielę. To będzie bezdyskusyjnie najgorętszy dzień weekendu w Białymstoku, przynosząc kulminację słonecznej aury. Słupki rtęci poszybują aż do około 33 stopni Celsjusza w cieniu. Podobnie jak w poprzednich dniach, nie należy spodziewać się chmur ani deszczu. Wiatr nieco przybierze na sile, osiągając prędkość do 3 m/s, jednak przy tak wysokiej temperaturze nie będzie to znacząca ochłoda. Również noc z niedzieli na poniedziałek zapowiada się bardzo ciepło, z temperaturą minimalną w okolicach 19 stopni.

Idealna pogoda na aktywności na zewnątrz

Taka prognoza to doskonała wiadomość dla wszystkich, którzy planują spędzić weekend aktywnie i na świeżym powietrzu. Słoneczna i bezdeszczowa aura będzie sprzyjać wszelkim formom rekreacji, od spacerów po parkach, przez wycieczki rowerowe, aż po relaks nad wodą. Warto jednak zachować rozsądek ze względu na wysokie temperatury, zwłaszcza w niedzielę, i pamiętać o szukaniu ochłody w cieniu drzew w godzinach południowych. Gorące, bezchmurne wieczory będą z kolei idealne na spędzanie czasu w ogródkach restauracyjnych czy na długich, niespiesznych spacerach po mieście.

Dane pogodowe: OpenWeather