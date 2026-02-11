Nagła zmiana pogody przyjdzie w weekend. Koszmar Polaków powraca. A już miało być dobrze!

W prognozach IMGW dla Polski pojawiły się nawet dwie cyfry na plusie. 12 i 13 lutego południe kraju odczuje wyraźne ocieplenie.

Pierwsza część weekendu powinna być względnie przyjemna, bez mrozów w ciągu dnia.

Nagła zmiana przyjdzie w niedzielę. Na Podlasiu oraz Warmii i Mazurach termometry pokażą od -6 do -8 stopni Celsjusza. Szczegóły poniżej.

Początek lutego w Polsce był wyjątkowo mroźny i w wielu miejscach również śnieżny. Zwrot akcji pojawił się w prognozach IMGW na 12 lutego. Na południu kraju temperatury wzrosną nawet do 11 stopni Celsjusza. Najcieplejsze płaszcze trzeba będzie schować do szafy. Mało tego - 13 lutego temperatury maksymalne w całej Polsce powinny być na plusie. Dotyczy to również Podlasia, gdzie ostatnimi czasy regularnie notowano dwucyfrowe mrozy. Śnieg ustąpi miejsca opadom deszczu, gdzieniegdzie pojawią się opady marznące. Niestety, znacznie gorsze prognozy mamy na niedzielę (15 lutego 2026).

Atak zimy i mróz do -8 stopni w prognozie na weekend

W drugiej części weekendu powrócą mrozy, jedynie na południowym zachodzie temperatury w ciągu dnia będą dodatnie. Najzimniej zrobi się - tu bez niespodzianek - na Podlasiu oraz Warmii i Mazurach. Wyraźnemu ochłodzeniu będą towarzyszyć śnieżyce.

Temperatura maksymalna od -8°C na północnym wschodzie do 2°C na południu. Okresami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na południu także o natężeniu umiarkowanym - czytamy w 5-dniowej prognozie IMGW.

Wygląda na to, że sroga zima wzięła sobie tylko kilkadziesiąt godzin urlopu. Początek kolejnego tygodnia lutego przyniesie kolejne mrozy i opady białego puchu. Zalecamy śledzenie ostrzeżeń i lokalnych komunikatów meteo. Do kierowców i pieszych apelujemy o ostrożność, gdyż drogi i chodniki w wielu rejonach będą śliskie.

Zobacz galerię ze zdjęciami: Siarczyste mrozy to gigantyczne wyzwanie dla grabarzy. Tak pracują na Podlasiu

8