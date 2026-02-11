ofiarą napadu był 17-letni pasażer autobusu w Białymstoku

sprawca bił nastolatka pięściami po twarzy i dokonał rozboju

ukradł telefon, saszetkę z dokumentami i plecak

wartość strat przekroczyła 1000 zł

21-letni białostoczanin został zatrzymany następnego dnia

skradzione rzeczy znaleziono w śmietniku i pustostanie

sąd zastosował wobec niego 3-miesięczny areszt

grozi mu do 15 lat więzienia

Sprawa zaczęła się od zgłoszenia, które wpłynęło do policjantów z białostockiej „dwójki”. Do funkcjonariuszy przyszedł 17-letni chłopak, informując, że został napadnięty w autobusie przez młodego mężczyznę. Z relacji wynikało, że napastnik wsiadł na jednym z przystanków i usiadł naprzeciwko nastolatka. Po chwili zaczął go szarpać i uderzać pięścią w twarz.

Ukradł telefon, dokumenty i plecak

Po pobiciu sprawca wyrwał chłopakowi telefon z ręki oraz zabrał saszetkę, w której znajdowały się pieniądze, dokumenty i karta bankomatowa. Następnie ukradł również plecak. - Zagroził, że wie, gdzie mieszka i w każdej chwili może do niego przyjść. Na przystanku wysiadł i uciekł - informuje oficer prasowy KMP w Białymstoku.

Wartość strat oszacowano na ponad 1000 złotych.

Policjanci szybko namierzyli sprawcę

Sprawą zajęli się kryminalni z komisariatu w Białymstoku. Mundurowi rozpoczęli poszukiwania i już następnego dnia ustalili tożsamość podejrzanego. 21-letni białostoczanin został zatrzymany w mieszkaniu swojej babci.

Funkcjonariusze ustalili również, gdzie mężczyzna ukrył zrabowane przedmioty. Plecak oraz saszetkę policjanci odnaleźli w śmietniku w pobliżu miejsca, w którym przebywał sprawca. Telefon został natomiast schowany pod skrzynką w pustostanie.

Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu.

Zarzuty i 3 miesiące aresztu

Prokurator nadzorujący postępowanie przedstawił 21-latkowi zarzut rozboju oraz zarzut gróźb karalnych. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny 3-miesięcznego aresztu tymczasowego.

Podejrzanemu grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.