Nagły zwrot pogody w Białymstoku. Weekend przyniesie ochłodzenie i intensywne opady deszczu

Pogoda dla Białegostoku: 5-7 czerwca

Weekend w Białymstoku upłynie pod znakiem dynamicznych zmian w pogodzie. Mieszkańcy odczują przede wszystkim wyraźny spadek temperatury po ciepłym piątku oraz obecność deszczu, który najmocniej da o sobie znać na początku i na końcu weekendu. Jedynym dniem z niewielkimi opadami będzie sobota, która jednak okaże się najchłodniejsza.

Ciepły i deszczowy początek weekendu

Piątek, 5 czerwca, zapowiada się na najcieplejszy dzień w prognozie dla Białegostoku. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 26 stopni Celsjusza, a nocą temperatura spadnie do około 16°C. Mimo przyjemnego ciepła, aura nie będzie w pełni sprzyjająca. Przez cały dzień utrzyma się duże zachmurzenie, a prognozowane są intensywne opady deszczu, których suma może sięgnąć niemal 20 mm. Wiatr będzie wiał z umiarkowaną prędkością około 3 m/s.

Sobota przyniesie ochłodzenie

W sobotę pogoda wyraźnie się zmieni. Przede wszystkim nadejdzie odczuwalne ochłodzenie – temperatura maksymalna w Białymstoku spadnie do zaledwie 19°C. Noc z soboty na niedzielę będzie jeszcze chłodniejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 13 stopni. Ten dzień będzie jednak niemal wolny od deszczu, prognozowane są jedynie słabe i przelotne opady. Wiatr utrzyma swoją prędkość na poziomie około 3 m/s. To będzie najlepszy moment na aktywności na zewnątrz, choć warto mieć ze sobą cieplejsze ubranie.

Niedziela znów pod znakiem deszczu

Ostatni dzień weekendu, 7 czerwca, przyniesie lekkie ocieplenie. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do około 22 stopni Celsjusza, a w nocy spadnie do około 12°C. Niestety, wraz z wyższą temperaturą do Białegostoku wrócą opady deszczu. Tym razem mogą być jeszcze bardziej intensywne niż w piątek – suma opadów może przekroczyć 21 mm. Niebo przez cały dzień będzie pokryte chmurami, a wiatr nieco osłabnie, osiągając prędkość około 2 m/s.

Jak spędzić weekend w Białymstoku?

Zmienna i deszczowa aura może wpłynąć na weekendowe plany. Zarówno piątek, jak i niedziela, ze względu na intensywne opady, będą sprzyjać raczej aktywnościom pod dachem. To dobra okazja, by odwiedzić kina, galerie czy muzea. Jedyną szansą na dłuższy spacer będzie sobota. Tego dnia deszcz niemal całkowicie odpuści, ale trzeba przygotować się na znacznie niższą temperaturę. Wybierając się na zewnątrz, warto zabrać ze sobą bluzę lub kurtkę.

Dane pogodowe: OpenWeather