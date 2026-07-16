Pogoda w Białymstoku: 17-19 lipca

Weekendowa prognoza dla Białegostoku zapowiada się niejednoznacznie. Mieszkańcy mogą liczyć na bardzo ciepły i słoneczny początek weekendu, ale aura nie utrzyma się w ten sposób do niedzieli. Już w sobotę pojawią się opady deszczu i nasili się wiatr, a ostatni dzień weekendu upłynie pod znakiem gęstych chmur i nieco niższej temperatury. Wahania temperatury w ciągu dnia będą spore, od około 16 stopni w nocy do nawet 27 stopni w najcieplejszych momentach.

Piątek słoneczny i ciepły

Piątek, 17 lipca, zapowiada się jako najprzyjemniejszy dzień weekendu w Białymstoku. Prognozy przewidują bezchmurne niebo, co pozwoli w pełni cieszyć się słońcem. Będzie to również najcieplejszy dzień – termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 27 stopni Celsjusza. Noc również będzie ciepła, z temperaturą minimalną na poziomie około 16 stopni. Pogodzie towarzyszyć będzie bardzo łagodny wiatr, wiejący z prędkością około 2 m/s, który nie powinien być w ogóle odczuwalny.

Sobota przyniesie deszcz i silniejszy wiatr

W sobotę, 18 lipca, aura w Białymstoku ulegnie wyraźnej zmianie. Słoneczna pogoda z piątku ustąpi miejsca chmurom, z których mogą pojawić się słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna pozostanie na podobnym poziomie co dzień wcześniej i wyniesie blisko 27 stopni, jednak noc będzie nieco cieplejsza, z temperaturą około 18 stopni. Największą różnicą będzie wiatr, który wyraźnie przybierze na sile. Jego średnia prędkość wzrośnie do około 4 m/s, co może sprawić, że odczuwalna temperatura będzie nieco niższa.

Niedziela z chmurami i ochłodzeniem

Niedziela, 19 lipca, zakończy weekend w Białymstoku pod znakiem dużego zachmurzenia. Chociaż opady deszczu będą mniej prawdopodobne niż w sobotę, gęste chmury zdominują niebo przez cały dzień. Będzie to również najchłodniejszy dzień weekendu. Temperatura maksymalna spadnie do około 26 stopni Celsjusza, a w nocy termometry pokażą około 16 stopni. Wiatr ponownie osłabnie i będzie wiał z podobną siłą jak w piątek, czyli z prędkością około 2 m/s.

Jak spędzić weekend w Białymstoku?

Piątkowa, bezchmurna aura będzie idealna na spędzenie czasu na świeżym powietrzu. To doskonały moment na dłuższe spacery po parkach, aktywność fizyczną na zewnątrz czy po prostu relaks w promieniach słońca. Sobotnia pogoda, z przelotnymi opadami i silniejszym wiatrem, może nieco pokrzyżować plany plenerowe. Warto mieć pod ręką parasol, a aktywności przenieść do miejsc, gdzie lekki deszcz nie będzie przeszkodą. Z kolei pochmurna, ale spokojniejsza niedziela może być dobrą okazją do wycieczek i spacerów, podczas których nie będzie dokuczać ani silne słońce, ani mocny wiatr.

Dane pogodowe: OpenWeather