W Białymstoku wyją syreny. Co oznacza ten dźwięk? [21.07.2026]

We wtorek, 21 lipca 2026 roku, nad Białymstokiem rozlegnie się wycie syren, co jest częścią zaplanowanych manewrów w ramach akcji ALARM-26 .

. Emitowane sygnały pełnią rolę wyłącznie próbną i nie zwiastują żadnego niebezpieczeństwa.

Dźwięk syren nie wymaga od obywateli podejmowania jakichkolwiek kroków – służby przypominają, by po prostu zachować spokój i nie wpadać w panikę.

Dlaczego syreny wyją w Białymstoku?

Między godziną 7:00 a 19:00 we wtorek, 21 lipca 2026 roku, przestrzeń miejską Białegostoku przetnie głośny dźwięk alarmów. Sytuacja ta nie powinna wywoływać niepokoju wśród mieszkańców, ponieważ uruchomienie urządzeń jest wpisane w harmonogram testów bezpieczeństwa.

Próba w ramach akcji ALARM-26 jest przeprowadzana synchronicznie na terenie wielu polskich miejscowości. Głównym zadaniem tych działań jest zweryfikowanie poprawności działania urządzeń alarmowych i płynności komunikacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami zarządzania kryzysowego, urzędami państwowymi oraz służbami mundurowymi.

Jakie sygnały alarmowe w Białymstoku można usłyszeć?

W trakcie trwania zaplanowanych manewrów, z głośników mogą popłynąć dwa rodzaje sygnałów:

sygnał modulowany, emitowany przez trzy minuty – komunikujący stan alarmowy,

dźwięk ciągły, również trwający trzy minuty – stanowiący oficjalne odwołanie alarmu.

Według informacji przekazanych przez Centrum Zarządzania Kryzysowego, podczas emisji tych sygnałów mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych kroków. Wycie syren nie jest wezwaniem do ewakuacji. Władze proszą mieszkańców o spokój i uprzedzenie o ćwiczeniach członków rodziny, a w szczególności seniorów, aby oszczędzić im niepotrzebnego stresu.

Po co organizowane są ćwiczenia ALARM-26?

Głównym powodem, dla którego przeprowadza się akcję ALARM-26, jest konieczność systematycznego kontrolowania sprawności infrastruktury ostrzegawczej. Testy te są niezbędne, by zyskać pewność, że w razie realnego kryzysu sprzęt zadziała bez zarzutu. Oprócz stanu technicznego samych syren sprawdzane są także zasady kooperacji pomiędzy odpowiednimi strukturami zarządzania kryzysowego na szczeblu województwa, powiatu i miasta.