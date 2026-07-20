W Białymstoku wyją syreny. Co oznacza ten dźwięk? [21.07.2026]

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-07-20 11:14

We wtorek, 21 lipca 2026 roku, mieszkańcy Białegostoku usłyszą wycie syren alarmowych. Dźwięk ten nie oznacza jednak realnego zagrożenia. Jest to element ogólnopolskich ćwiczeń pod kryptonimem ALARM-26, które mają na celu przetestowanie sprawności systemu ostrzegania w naszym kraju.

Trzy głośniki syreny alarmowej na wysokim słupie. O ćwiczeniach ALARM-26 w Białymstoku przeczytasz na SE Białystok.
Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Na obrazie dominują trzy tubowe głośniki, jasnoszarego koloru, zamontowane na metalowym słupie. Głośniki są rozmieszczone tak, że jeden skierowany jest frontalnie, a dwa pozostałe rozchodzą się na boki, tworząc wachlarzowaty układ. Pod głośnikami widać plątaninę czarnych kabli. Słup, na którym umieszczono głośniki, jest wysoki i cienki, w kolorze szarym, niemal pionowo biegnie przez centralną prawą część kadru. Tło stanowi jasne, zachmurzone niebo w odcieniach szarości i bieli, zajmujące większość górnej połowy obrazu. Poniżej, w dole kadru, widoczne są fragmenty dachów budynków mieszkalnych o ciemnobrązowych i szarych pokryciach, z jasnymi szczytami ścian. Dalej w tle rośnie las, którego drzewa są pozbawione liści i sprawiają wrażenie zarośli na horyzoncie.
  • We wtorek, 21 lipca 2026 roku, nad Białymstokiem rozlegnie się wycie syren, co jest częścią zaplanowanych manewrów w ramach akcji ALARM-26.
  • Emitowane sygnały pełnią rolę wyłącznie próbną i nie zwiastują żadnego niebezpieczeństwa.
  • Dźwięk syren nie wymaga od obywateli podejmowania jakichkolwiek kroków – służby przypominają, by po prostu zachować spokój i nie wpadać w panikę.

Dlaczego syreny wyją w Białymstoku?

Między godziną 7:00 a 19:00 we wtorek, 21 lipca 2026 roku, przestrzeń miejską Białegostoku przetnie głośny dźwięk alarmów. Sytuacja ta nie powinna wywoływać niepokoju wśród mieszkańców, ponieważ uruchomienie urządzeń jest wpisane w harmonogram testów bezpieczeństwa.

Próba w ramach akcji ALARM-26 jest przeprowadzana synchronicznie na terenie wielu polskich miejscowości. Głównym zadaniem tych działań jest zweryfikowanie poprawności działania urządzeń alarmowych i płynności komunikacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami zarządzania kryzysowego, urzędami państwowymi oraz służbami mundurowymi.

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Jakie sygnały alarmowe w Białymstoku można usłyszeć?

W trakcie trwania zaplanowanych manewrów, z głośników mogą popłynąć dwa rodzaje sygnałów:

  • sygnał modulowany, emitowany przez trzy minuty – komunikujący stan alarmowy,
  • dźwięk ciągły, również trwający trzy minuty – stanowiący oficjalne odwołanie alarmu.

Według informacji przekazanych przez Centrum Zarządzania Kryzysowego, podczas emisji tych sygnałów mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych kroków. Wycie syren nie jest wezwaniem do ewakuacji. Władze proszą mieszkańców o spokój i uprzedzenie o ćwiczeniach członków rodziny, a w szczególności seniorów, aby oszczędzić im niepotrzebnego stresu.

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Po co organizowane są ćwiczenia ALARM-26?

Głównym powodem, dla którego przeprowadza się akcję ALARM-26, jest konieczność systematycznego kontrolowania sprawności infrastruktury ostrzegawczej. Testy te są niezbędne, by zyskać pewność, że w razie realnego kryzysu sprzęt zadziała bez zarzutu. Oprócz stanu technicznego samych syren sprawdzane są także zasady kooperacji pomiędzy odpowiednimi strukturami zarządzania kryzysowego na szczeblu województwa, powiatu i miasta.

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