Najcudowniejsza nauczycielka. Prof. Lucyna Grabowska nie żyje. Przejmujący wpis jej byłego ucznia

Pożegnalny wpis o nauczycielce pojawił się na stronie szkoły: "Pani Lucyna Grabowska rozpoczęła pracę w liceum w 1977 roku, wcześnie krótko pracując w Szkole Podstawowej w Zaskrodziu. W 1999 roku została oddelegowana do pracy w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, skąd odeszła na emeryturę. Nie zerwała kontaktu ze szkołą. Była naszym gościem z okazji Jubileuszowego Zjazdu Absolwentów 16 czerwca 2018 roku".

Msza święta żałobna odprawiona zostanie 10 lutego o godzinie 10:00 w kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła (PYRY) przy ul. Puławskiej 434 w Warszawie. Pochówek odbędzie się 10 lutego na Cmentarzu w Pyrach przy ul. Farbiarskiej.

"Ciągle poszukiwała niekonwencjonalnych rozwiązań, inspiracji w pracy, bała się rutyny. Była też wspaniałą, serdeczną Koleżanką w pracy, chętną do pomocy i współpracy. Dziś dziękujemy Ci Lucyno za wszystkie wspólne lata pracy i współpracy, Twój uśmiech, serdeczność, spotkania, wycieczki, czas spędzony z Tobą. Spoczywaj w pokoju" - czytamy na stronie internetowej I LO w Kolnie. Na lokalnym portalu kolniak24 w sekcji komentarzy pojawiło się piękne wspomnienie zmarłej nauczycielki: "Cudowny nauczyciel, pełen pasji i nieszablonowo przekazujący wiedzę. Jej lekcje pamiętam do dziś. Zarażała miłością do polskiego i z szacunkiem traktowała uczniów. To była wielka strata kiedy odeszła do kuratorium. Najcudowniejsza nauczycielka....żegnaj."

