Najgorsze suchary na Prima Aprilis. Rozbawią albo nie. Oto najlepsze czerstwe dowcipy na 1 kwietnia

W Prima Aprilis robimy sobie psikusy, wymyślamy niestworzone historie, przesyłamy przez internet zabawne GIF-y i kawały. Suchary to specyficzny rodzaj humoru. Są to żarty proste, często oparte na grze słów, banalne i przewidywalne. Właśnie ta przewidywalność i banalność sprawia, że są tak... wyjątkowe. Reakcją na suchara jest zazwyczaj zażenowanie, połączone z mimowolnym uśmiechem. Idealne na prima aprilis!

Najlepsze (najgorsze) suchary na prima aprilis 2025

Niezależnie od tego, czy jesteś fanem sucharów, czy nie, prima aprilis to doskonała okazja, by uśmiechnąć się i zrobić komuś psikusa. A jeśli nie masz pomysłu na żart, zawsze możesz sięgnąć po sprawdzone suchary. W końcu śmiech to zdrowie!

Dlaczego choinka nie jest głodna? Bo jodła.

---

Jaki jest ulubiony owoc chemika? Mangan.

---

Co mówi podłoga po remoncie? Jestem wykończona!