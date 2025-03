Śmierszne żarty, kawały i teksty na prima aprilis 2025. Rozśmiesz znajomych bez żenady!

Jakie żarty na prima aprilis?

Najlepsze żarty to te, które są oryginalne i zaskakujące. We wtorek na prima aprilis możemy na przykład podmienić cukier na sól w cukierniczce, schować komuś pilota od telewizora lub zmienić tapetę w telefonie na jakieś zdjęcie, na którym dana osoba wypadła wyjątkowo niekorzystnie. Ważne, by żart był nieszkodliwy i nie powodował żadnych szkód. Na prima aprilis nie powinno się żartować z czyichś uczuć, przekonań religijnych lub politycznych. Nie należy też żartować z czyjegoś wyglądu, zdrowia lub sytuacji materialnej. Takie żarty mogą być bardzo krzywdzące i prowadzić do konfliktów.

TOP najlepszych żartów na prima aprilis:

Podmień cukier na sól w cukierniczce

Schowaj komuś pilota od telewizora

Zmień tapetę w telefonie na kompromitujące zdjęcie

Przygotuj fałszywy news i opublikuj go w mediach społecznościowych

Udawaj, że zgubiłeś telefon lub portfel

Prima aprilisowe kawały i dowcipy na 1 kwietnia

Prima aprilis to idealny moment, aby rozbawić znajomych i rodzinę. Dobry dowcip potrafi rozładować napięcie i poprawić humor. Jednak nieumiejętnie dobrany żart może wywołać skrępowanie, a nawet złość. Przedstawiamy pomysły na prima aprilisowe dowcipy, które gwarantują salwy śmiechu, a jednocześnie są bezpieczne i nie obrażają nikogo. Dowcipy i żarty możesz wysłać np. SMS-em, Whatsappem lub przez Instagrama.

Jaki jest ulubiony sport nauczycieli? Kartkówka.

***

Dlaczego słoń nie korzysta z komputera? Bo boi się myszy!

***

Dlaczego blondynka wchodzi do sklepu z drabiną? Bo chce kupić wysokie obcasy.

***

Dlaczego komputerowi jest zawsze zimno? Bo pracuje na Windowsach!

***

Co mówi jedna ściana do drugiej? Spotkamy się w rogu!