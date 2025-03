Prima aprilis

Śmieszne GIF-y na prima aprilis. Wystarczy skopiować i wkleić do wiadomości. Zaskocz rodzinę i przyjaciół

We wtorek 1 kwietnia obchodzimy Prima Aprilis. To świetna okazja do robienia sobie nawzajem niewinnych psikusów i dzielenia się śmiechem. Nie można zapominać o zabawny dowcipach, śmiesznych tekstach czy wreszcie oryginalnych GIF-ach. Duży wybór GIF-ów do wysłania rodzinie i przyjaciołom znajdziecie na SE.pl