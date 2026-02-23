Najlepsze sushi w Białymstoku – TOP 10 białostockich sushi

Najlepsza restauracja z sushi Białystok - LISTA
Restauracje z sushi to miejsca, które doskonale sprawdzają się w wielu okolicznościach – od eleganckich spotkań biznesowych, przez romantyczne kolacje, aż po szybki, nowoczesny lunch czy chęć spróbowania czegoś wyjątkowego. Precyzja przygotowania, świeże składniki i estetyka podania to kluczowe elementy, które przyciągają miłośników japońskiej kuchni. Niezależnie od okazji, poszukiwanie najlepszej restauracji z sushi w Białymstoku to dla wielu smakoszy priorytet. Przygotowaliśmy ranking miejsc, które wyróżniają się jakością i smakiem, aby ułatwić wybór idealnego lokalu.
- Sakura Sushi Białystok
- Adres: Czarna 2/U3, 15-395 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Sakura Sushi – recenzja listopadBardzo przyjemne miejsce z klimatycznym, japońskim wystrojem. Lokal na ul. Czarnej 2 wciąż trzyma wysoki poziom. Sushi jest świeże, smaczne i estetycznie podane. Menu jest szerokie — sushi, ramen, bowl’e oraz bardzo dobre pierożki gyoza, które często chwalone są za delikatne ciasto i wyrazisty farsz.Ramen prezentuje się solidnie, choć bywa nierówny: część klientów zwraca uwagę, że proporcje składników nie zawsze są idealne (czasem za dużo makaronu, a za mało wywaru). Mimo to smak i aromat zupy zazwyczaj wypadają dobrze.Obsługa profesjonalna i miła, a zamówienia online działają sprawnie (duży plus za ich własny system). Warto jednak wiedzieć, że dostawa bywa czasem dłuższa niż przewidywana, a przy niektórych zamówieniach rolki mogą się lekko rozpadać. Zdarza się też, że sosy są zbyt intensywne i wpływają na smak sushi.Mimo tych drobnych minusów, jakość dań i atmosfera w lokalu są naprawdę bardzo dobre.Moja ocena: 4,3/5."
- MOON LOONG Aesthetic Sushi Bar
- Adres: Depowa 9D/U6, 15-381 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Bardzo ładny i gustowanie urządzony lokal, obsługa super, przemiła pani Herbatki sezonowe i jedzenie przepyszne - na przystawki zamówiliśmy miso z tofu i miso z łososiem, zupy były bardzo smaczne; na danie główne zestaw double grill, wszystkie rolki były naprawdę dobre i dobrze zwinięte.Serdecznie polecam!"
- FUTU SUSHI
- Adres: Lipowa 12, 15-427 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Jeden z najsmaczniejszych ramenów jakie jadłem w Białymstoku. Po prostu przepyszny!! Bardzo smaczny bulion i przepyszna szynka!! Dodatki palce lizać! Polecam każdemu aby spróbował i przekonał się jak może smakować dobry ramen."
- KOKU Sushi Białystok - Restauracja KOKU Sushi ul. Kraszewskiego 45 lok. 4U
- Adres: Józefa Ignacego Kraszewskiego 45/lok. 4U, 15-024 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "W tym lokalu albo pojawiam się często, albo zamawiamy z tego lokalu… no i nigdy się nie zawiodłem, zawsze świeżo, miło, i smacznie Kelnerki zawsze pomocne, szczególnie Pani Ewa Zawsze z chęcią tam będę wracał"
- KOKU Sushi Białystok - Restauracja KOKU Sushi ul. Kilińskiego 7/1
- Adres: Jana Kilińskiego 7, 15-089 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Jedno z lepszych sushi jakie ostatnio jadłam. A ramen rewelka, oboje z mężem byliśmy zachwyceni i z pewnością wrócimy."
- Wytwórnia Sushi
- Adres: Jurowiecka 17/lok.U6, 15-101 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Top jedzenie, miła obsługa, zdecydowanie miejsce warte polecenia na mapie gastronomicznej Białegostoku!"
- KOKU Sushi Białystok - Restauracja KOKU Sushi ul. Antoniuk Fabryczny 11 lok. U5
- Adres: Antoniuk Fabryczny 11/lok.U5, 15-762 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Zamówienie na wynos, szybki czas realizacji. Chwilę po złożeniu zamowienia przez pyszne zadzwoniła miła Pani i poinformowała kiedy mogę odebrać zamówienie oraz dopytywała ile osób będzie jadło. Dostałem pałeczki i dodatki przygotowane na 3 osoby tak jak chciałem. Sushi z kurczakiem i serem to było zaskoczenie - bardzo smaczne!"
- KOKU Sushi Białystok - Restauracja KOKU Sushi ul. Sienkiewicza 3
- Adres: Henryka Sienkiewicza 3, 15-432 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Cudowne jedzenie, miałam przyjemność kosztować wybitnego zestawu przygotowanego przez szefa kuchni . Poezja smaku i pięknie podane . Obsługa przemiła. Polecam serdecznie i pozdrawiam"
- NOVA SUSHI Białystok
- Adres: Świętego Rocha 5/10, 15-879 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Super zestawy, atrakcyjne ceny. Przemiła Pani obsługująca. Miejsce i smaki godne polecenia"
- DOHO Sushi
- Adres: Kijowska 7/u4, 15-410 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Zdecydowanie najlepsze Sushi w mieście. Połączenia smakowe niesamowite. Świeże. Oryginalne . Uzależniające. A obsługa profesjonalna i przemiła. Polecam!"