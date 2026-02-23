Auto uderzyło w drzewo. Kierowca zginął na miejscu

Jacek Chlewicki
2026-02-23 12:32

W poniedziałek, 23 lutego, na drodze gminnej między Głęboczem Wielkim a Śniadowem doszło do śmiertelnego wypadku. Samochód osobowy uderzył w drzewo. Życia kierowcy nie udało się uratować. Okoliczności tragedii wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.

Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe

Do zdarzenia doszło o godz. 10:22. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że kierujący fordem, z nieustalonych przyczyn, zjechał z jezdni, a następnie uderzył w przydrożne drzewo. Siła zderzenia była na tyle duża, że mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.

Na miejscu pracują funkcjonariusze policji. Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora. Śledczy zabezpieczają ślady oraz ustalają szczegółowy przebieg i przyczyny wypadku.

