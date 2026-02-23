Auto uderzyło w drzewo. Kierowca zginął na miejscu

W poniedziałek, 23 lutego, na drodze gminnej między Głęboczem Wielkim a Śniadowem doszło do śmiertelnego wypadku. Samochód osobowy uderzył w drzewo. Życia kierowcy nie udało się uratować. Okoliczności tragedii wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.
Do zdarzenia doszło o godz. 10:22. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że kierujący fordem, z nieustalonych przyczyn, zjechał z jezdni, a następnie uderzył w przydrożne drzewo. Siła zderzenia była na tyle duża, że mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.