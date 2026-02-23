Auto uderzyło w drzewo. Kierowca zginął na miejscu

Do zdarzenia doszło o godz. 10:22. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że kierujący fordem, z nieustalonych przyczyn, zjechał z jezdni, a następnie uderzył w przydrożne drzewo. Siła zderzenia była na tyle duża, że mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.

Czytaj też: Samochód uderzył w łosia. Kierowca zginął na miejscu

Na miejscu pracują funkcjonariusze policji. Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora. Śledczy zabezpieczają ślady oraz ustalają szczegółowy przebieg i przyczyny wypadku.

Poważny wypadek pod Łomżą. Bus wypadł z drogi. Wielu poszkodowanych. Zdjęcia:

8