"Nic się nie stało". Szok! Citroen ze znakiem drogowym wbitym w karoserię

Piraci drogowi mają się czego bać. Policjanci z Podlasia otrzymali nowe radiowozy. To prawdziwe bestie! [ZDJĘCIA]

Białostocki policjant wracając do domu po służbie, zauważył na ul. Zabłudowskiej citroena, który jechał z wbitym w reflektor znakiem drogowym. Po jakimś czasie kierowca zjechał na zatokę autobusową, a za nim funkcjonariusz. - Na pytanie policjanta, "co się stało?", mężczyzna odpowiedział, że "nic się nie stało". W tym momencie funkcjonariusz wyczuł od kierowcy alkohol, zabrał mu kluczyki i powiadomił dyżurnego białostockiej komendy - informuje oficer prasowy KMP w Białymstoku. Okazało się, że 24-latek miał blisko promil alkoholu w organizmie. Mężczyzna stracił prawo jazdy, a jego pojazd odjechał na lawecie. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Sonda Czy pijani kierowcy powinni tracić samochody? Zdecydowanie! Wystarczy wysoki mandat i kara więzienia Nie mam zdania