Piraci drogowi mają się czego bać. Policjanci z Podlasia otrzymali nowe radiowozy. To prawdziwe bestie! [ZDJĘCIA]

Nowy wzór oznakowania radiowozów został zaprezentowany na tegorocznych Międzynarodowych Targach Policji i Bezpieczeństwa Publicznego POLSECURE. Do dotychczasowego oznakowania zostały dodane jaskrawe, żółto-zielone kolory, które sprawiły, że radiowozy są bardziej widoczne. Oprócz zmiany kolorystyki doszła także zwiększona liczba świateł ledowych. Auta w nowym oznakowaniu to SUV-y marki Kia Sportage z silnikami benzynowymi o pojemności 1600 cm3 i mocy 150 koni mechanicznych. Samochody wyposażone są w czujniki systemów bezpieczeństwa i kamery cofania. Sześć aut trafiło do policjantów z komend w Kolnie, Bielsku Podlaskim, Siemiatyczach, Augustowie, Suwałkach i Białymstoku (Komisariat Policji w Łapach). - Flota podlaskich policjantów została powiększona także o nieoznakowane radiowozy. Są to 4 pojazdy marki Kia Sportage z takimi samymi silnikami jak radiowozy oznakowane, 2 auta mitsubishi L-200 z wysokoprężnymi silnikami o pojemności 2268 cm3 i mocy 150 koni mechanicznych oraz skoda karoq z benzynowym silnikiem 1498 cm3 o mocy 150 koni mechanicznych - informuje podinspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy podlaskiej policji.

Nowe radiowozy. Policja pokazała je w Targach Kielce