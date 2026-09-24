Pogoda w Białymstoku: 25-27 września

Weekendowa aura w Białymstoku pokaże swoje dwa oblicza. Początek weekendu, czyli piątek i sobota, to czas, kiedy przydadzą się parasole. Pogoda zacznie się poprawiać dopiero w ostatni dzień, przynosząc znacznie przyjemniejsze warunki do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Deszczowy i wietrzny piątek

Weekend rozpocznie się w Białymstoku pochmurną i deszczową pogodą. W piątek termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 16 stopni Celsjusza, natomiast w nocy temperatura spadnie do około 9°C. Przez cały dzień można spodziewać się słabych, ale okresami uciążliwych opadów deszczu. Dodatkowo odczuwalny będzie wiatr, który powieje ze średnią prędkością około 4 m/s, co sprawi, że odczucie chłodu może być większe.

Sobota z kontynuacją opadów

Sobota przyniesie kontynuację deszczowej aury, choć opady będą już nieco słabsze niż dzień wcześniej. Temperatura w ciągu dnia będzie niższa, osiągając maksymalnie 15 stopni Celsjusza. Noc z soboty na niedzielę będzie natomiast najcieplejsza podczas tego weekendu, z temperaturą na poziomie około 11°C. Wiatr nieco osłabnie i jego prędkość wyniesie około 3 m/s.

Niedziela przyniesie dużą zmianę

Prawdziwy zwrot w pogodzie nastąpi w niedzielę. Tego dnia w Białymstoku nie powinno już padać. Chmury pozostaną na niebie, ale będzie to zachmurzenie umiarkowane, dające szansę na przejaśnienia. Co najważniejsze, będzie to najcieplejszy dzień weekendu – termometry pokażą nawet blisko 18 stopni. Warto jednak pamiętać, że poranek i noc będą chłodne, z temperaturą spadającą do około 8°C. Niedziela będzie też bardzo spokojna pod względem wiatru, który osłabnie do zaledwie 1 m/s.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Zmienna aura w Białymstoku może wpłynąć na weekendowe plany. Deszczowy piątek i sobota to dobry moment na nadrobienie zaległości w domu, wizytę w kinie czy spotkania w kawiarniach. Krótsze spacery będą możliwe, ale warto mieć przy sobie parasol. Zupełnie inaczej zapowiada się niedziela. Brak deszczu, wyższa temperatura i bardzo słaby wiatr stworzą idealne warunki na dłuższą wycieczkę rowerową, spacer po parku czy relaks na świeżym powietrzu.

Dane pogodowe: OpenWeather