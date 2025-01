Do tego tragicznego wypadku doszło 1 stycznia kilkanaście minut po godzinie 6 rano. - Kierowca hyundaia jadąc do Białegostoku potrącił mężczyznę, który siedział na środku jezdni - przekazał młodszy inspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy KWP w Białymstoku. Potrącony mężczyzna trafił do szpitala, ale jego życia nie udało się uratować. To pierwsza śmiertelna ofiara wypadku drogowego w Podlaskiem.

Wiadomo, że kierowca samochodu był trzeźwy.

W wypadku w Barszczewie zginął 20-letni 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W czwartek (2.01.25) żołnierze pożegnali kolegę wpisem w mediach społecznościowych:

"1 stycznia 2025 roku, w wyniku nieszczęśliwego wypadku m. Barszczewo (woj. podlaskie), do którego doszło poza służbą, życie stracił żołnierz 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Składamy kondolencje rodzinie i bliskim żołnierza oraz całej społeczności Podlaskich Terytorialsów."