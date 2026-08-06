Nie żyje 37-letni mężczyzna. Potworny wypadek podczas prac polowych

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-08-06 9:05

Tragiczny wypadek w miejscowości Kisiołki w gminie Łomża. Podczas prac rolniczych z udziałem prasy belującej zginął 37-letni mężczyzna. Mimo ewakuowania poszkodowanego z maszyny nie udało się go uratować.

  • Wypadek wydarzył się w środę (5.08) wieczorem
  • Do tragedii doszło w miejscowości Kisiołki
  • Zginął 37-letni mężczyzna
  • Zdarzenie miało związek z pracą przy prasie belującej

Służby otrzymały zgłoszenie w środę o godz. 19.18. Do wypadku doszło podczas prac rolniczych w miejscowości Kisiołki w gminie Łomża. 37-letni mężczyzna zginął podczas prac polowych z wykorzystaniem prasy belującej.

Strażacy przekazali, że poszkodowany został ewakuowany z maszyny. Następnie ratownicy z zespołu ratownictwa medycznego stwierdzili jego zgon.

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Informację o tragicznym zdarzeniu potwierdziła Komenda Miejska Policji w Łomży. – Wczoraj wieczorem otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku przy pracach polowych, w wyniku którego 37-letni mężczyzna poniósł śmierć na miejscu – poinformowała podkom. Karolina Wojciekian, oficer prasowy KMP w Łomży.

Strażacy przypominają o konieczności zachowania szczególnej ostrożności podczas obsługi maszyn rolniczych.

Czerwony parawan strażacki obok ciągnika z prasą na polu. O tragicznym wypadku w Kisiołkach przeczytasz na SE Białystok.
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