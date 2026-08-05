S19 w Podlaskiem coraz dłuższa. Jest plan na kolejne otwarcia w 2026 roku

Otwarty odcinek S19 ma 6,5 km

Inwestycja kosztowała 305 mln zł

W Podlaskiem gotowe są już 43 km S19

Jeszcze w 2026 r. mają zostać oddane trzy kolejne fragmenty

Do końca roku długość gotowej trasy może wzrosnąć do 94 km

Dotychczas gotowe są 43 km S19 w Podlaskiem. W rejonie Bielska Podlaskiego gotowych jest łącznie 27 km nowych dróg od węzła Deniski do Bociek.

Oddana we wtorek (4.08) trasa zaczyna się na węźle drogowym Deniski i łączy się z oddanymi jesienią 2025 r. odcinkami: Bielsk Podlaski Zachód i Bielsk Podlaski Zachód – Boćki. Nawierzchnia drogi jest dostosowana do obciążenia 11,5 t/oś. Powstały m.in. cztery mosty z możliwością przejść dla zwierząt, cztery wiadukty. GDDKiA poinformowała w komunikacie, że trwają jeszcze prace poza główną jezdnią trasy, m.in. na Miejscach Obsługi Podróżnych. Wszystkie prace mają zakończyć się jesienią.

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Przedstawiciel województwa podlaskiego w Radzie Ministrów, minister rolnictwa Stefan Krajewski podkreślił, że rządowi zależy na tym, by „komunikować województwo podlaskie z sąsiednimi regionami i otwierać możliwości dla naszych podlaskim firm”.

Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski zauważył z kolei, że droga S19 jest najważniejszą trasą tranzytową we wschodniej Polsce. - Każdy kilometr nowoczesnej i bezpiecznej drogi w naszym regionie to przede wszystkim impuls do jeszcze szybszego rozwoju gospodarczego. To nowa jakość poruszania się po naszych podlaskich drogach - powiedział wojewoda.

Jeszcze w 2026 r. GDDKiA zamierza oddać do użytku kolejne odcinki S19. - Plany na ten rok mamy jeszcze dość ambitne, dlatego, że przed nami trzy zadania. Jeśli uda się je dociągnąć do końca roku, jest szansa, że będziemy mieli 94 km drogi S19 zrealizowanej, co będzie stanowiło ponad 50 proc. łącznej długości kontraktów związanych z budową trasy S19 - poinformował dyrektor białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Wojciech Borzuchowski.

Chodzi o odcinki trasy: Krynice–Dobrzyniewo-Białystok Zachód (10,2 km), Boćki–Malewice (15,9 km) oraz Malewice–Chlebczyn (25 km).

W Podlaskiem droga S19 zaczyna się przy polsko-białoruskim przejściu granicznym w Kuźnicy (Podlaskie) i biegnie w stronę Białegostoku (ma omijać miasto od północy i zachodu) i dalej na południe w stronę Lublina i Rzeszowa aż do granicy ze Słowacją w Barwinku. Łączna długość tej trasy to ok. 570 km.