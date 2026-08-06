Pogoda w Białymstoku. Prognoza na 7-9 sierpnia

Mieszkańcy Białegostoku mogą spodziewać się weekendu z dwoma obliczami. Pierwsza jego część przyniesie chmury i deszcz, co będzie kontrastować ze słoneczną, choć chłodniejszą sobotą i niedzielą. Kluczowa zmiana pogody nastąpi w nocy z piątku na sobotę.

Ciepły, ale pochmurny piątek

Weekend w Białymstoku rozpocznie się pod znakiem dużego zachmurzenia. W piątek, 7 sierpnia, niebo będzie w większości zasłonięte przez chmury, z których mogą pojawić się niewielkie opady deszczu. Mimo to będzie to najcieplejszy dzień weekendu – termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą nawet 27 stopni Celsjusza. Nocą temperatura spadnie do około 14 stopni. Wiatr będzie wiał z prędkością około 3 m/s.

Sobota przyniesie słońce i ochłodzenie

W sobotę aura zmieni się diametralnie. Chmury całkowicie ustąpią miejsca bezchmurnemu niebu. Słoneczna pogoda nie przyniesie jednak wyższych temperatur. Wręcz przeciwnie, zrobi się wyraźnie chłodniej. W ciągu dnia słupki rtęci pokażą maksymalnie około 22 stopnie, czyli o pięć stopni mniej niż w piątek. Noc z soboty na niedzielę będzie już chłodna, z temperaturą spadającą do około 12 stopni. Prędkość wiatru pozostanie na podobnym poziomie co dzień wcześniej.

Słoneczny finał weekendu w niedzielę

Niedziela, 9 sierpnia, utrzyma słoneczną pogodę z soboty. Na niebie w Białymstoku nie pojawią się żadne chmury, a opady nie są przewidywane. Będzie to dobry dzień na aktywności na świeżym powietrzu. Temperatura w ciągu dnia lekko wzrośnie w porównaniu do soboty i osiągnie 23 stopnie. Wiatr osłabnie, wiejąc z prędkością około 2 m/s. To będzie jednak najzimniejsza noc tego weekendu – termometry mogą pokazać zaledwie 11 stopni Celsjusza.

Jak spędzić weekend w Białymstoku?

Zmienna pogoda sugeruje, by plany dostosować do aury. Pochmurny i miejscami deszczowy piątek może być dobrą okazją do spędzenia czasu wewnątrz. Natomiast słoneczna sobota i niedziela, mimo niższych temperatur, będą idealne na spacery po parkach, wycieczki rowerowe czy po prostu relaks na świeżym powietrzu. Warto jednak pamiętać o chłodniejszych wieczorach i nocach, które będą wymagały cieplejszego ubrania.

Dane pogodowe: OpenWeather