2026-01-16 9:02

Do dramatycznego zdarzenia doszło w czwartek wieczorem w niewielkiej miejscowości na Podlasiu. Przy jednej z obór znaleziono nieprzytomnego 55-letniego mężczyznę. Mimo szybkiej reakcji służb i podjętej reanimacji jego życia nie udało się uratować.

Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe

Do tragicznego zdarzenia doszło w miejscowości Wierzchóła Nagórna w województwie podlaskim. W czwartek wieczorem, 15 stycznia, policjanci z Siemiatycz otrzymali zgłoszenie dotyczące mężczyzny leżącego w rejonie obory. Na miejsce skierowano służby. Mimo podjętej reanimacji życia 55-letniego mężczyzny nie udało się uratować. Lekarz stwierdził zgon na miejscu zdarzenia. - Zgłoszenie wpłynęło od sąsiadów, w zgłoszeniu była też informacja o bykach chodzących obok obory - przekazał młodszy inspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy KWP w Białymstoku.

Decyzją prokuratora ciało zmarłego zostało zabezpieczone i przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej. Zostanie tam przeprowadzona sekcja zwłok, która ma pomóc w ustaleniu dokładnej przyczyny śmierci.

Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane.

