Niemcy odsyłają cudzoziemców do Polski. Osób tej narodowości jest najwięcej

Od października 2021 roku trwa w Polsce kryzys migracyjny związany z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. Od początku 2024 roku na odcinku ochranianym przez Podlaski Oddział Straży Granicznej odnotowano ponad 27,5 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy. Od czasu nasilenia się presji migracyjnej wzrosła jednocześnie liczba przekazywanych Polsce cudzoziemców. Krajem z którego odsyłanych jest najwięcej cudzoziemców są Niemcy.

Cudzoziemcy przekazywani są do Polski w ramach readmisji oraz innych umów i porozumień, w tym porozumienia Dublin III. Zgodnie z tymi przepisami Polska jest zobowiązana do przyjmowania na swoje terytorium cudzoziemców z innych państw członkowskich. Przepisy te określają, który kraj unijny jest odpowiedzialny za rozpatrzenie wniosku azylowego, przy jednoczesnym zastosowaniu zasady wskazania państwa pierwszego wjazdu.

Niemcy odsyłają cudzoziemców do Polski.

Ilu cudzoziemców od początku tego roku przekazano z Niemiec do Polski? Z danych polskiej Straży Granicznej wynika, że od 1 stycznia do 30 września tego roku na podstawie umów o readmisji i Dublin III przekazano z Niemiec do Polski łącznie 570 cudzoziemców - najwięcej obywateli Rosji. W 2023 r. takich przekazań było ponad 900. Dla porównania rok wcześniej było to przeszło 600 cudzoziemców, wśród których największą grupę stanowili obywatele Gruzji.

Jak podał portal dziennika "Welt", który powoływał się na dane policji federalnej, w okresie od października 2023 roku do końca sierpnia 2024 roku podczas kontroli na granicy z Polską w Brandenburgii wykryto ponad 10 tys. nieuprawnionych wjazdów. 5,1 tys. osób zostało zawróconych na granicy.

