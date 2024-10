Wzmocnienie zapory, nowe oddziały straży granicznej. Zmiany na granicy z Białorusią

Znicze na Wszystkich Świętych 2024. Każdy kolor coś symbolizuje. Co oznaczają poszczególne barwy?

Siemoniak podkreślił, że strategia migracyjna pozwoli skończyć z fikcją zatrudniania osób, które nigdy nie trafiają do pracy w Polsce i rzekomych studentów. Zwrócił też uwagę na sytuację, gdy na granicy polsko-białoruskiej ktoś występuje o azyl, a "nie spełnia w tym kierunku żadnych kryteriów".

Konferencję obserwowały służby białoruskie, które poruszały się wzdłuż zapory po białoruskiej stronie. Siemoniak wizytował zaporę w miejscu, gdzie została ona wzmocniona dodatkowym przęsłem i zwojem concertiny. - Wrzesień był niestety gorszym miesiącem, ta tendencja od czerwca dobra, pogorszyła się, tych prób było więcej. Natomiast chcę powiedzieć, że uważamy, że inwestycja w tę zaporę przynosi rezultat - jesteśmy w połowie jej realizacji i nie notujemy przypadków prób nielegalnego przekroczenia tam, gdzie zapora została uszczelniona - podkreślił.

- Od początku roku na granicy z Białorusią rannych, poszkodowanych zostało 63 żołnierzy - poinformował w czwartek w Sejmie wiceszef MON Paweł Bejda. Powiedział też, że liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy ostatnio maleje, ale należy liczyć się z jej wzrostem.

Oprócz wzmacniania fizycznej granicy, modernizowana jest elektroniczna. Budowana jest też zapora opto-elektroniczna na odcinkach rzecznych. W przyszłym roku ma zakończyć się budowa zapory opto-eletronicznej na Bugu.

W drugiej połowie przyszłego roku na granicy polsko-białoruskiej pojawią nowe, przeznaczone do fizycznej i bezpośredniej ochrony granicy oddziały straży granicznej. Rekrutacja do tych oddziałów ma się rozpocząć za kilka tygodni, a po szkoleniach, w połowie przyszłego roku, będą na granicy. Zgodnie z zapowiedziami ma to być 500 funkcjonariuszy, a w kolejnych latach ma się zwiększać o kolejne 500 osób rocznie.

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej trwa od drugiej połowy 2021 roku. Reżim na Białorusi, wspierany przez Rosję, sprowadza tysiące migrantów z krajów Afryki i Azji. Następnie ludzie ci są przerzucani na granice państw UE, w tym Polski.

Tarcza Wschód i Komponent Obrony Pogranicza

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk skupił się na Tarczy Wschód - czyli systemie fortyfikacji i umocnień. Poinformował, że do rządu został skierowany projekt ustawy o kluczowych inwestycjach z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, w którym jest mowa m.in. o budowy Tarczy Wschód. Podał, że projekt ruszy jeszcze w tym roku, a obecnie trwają testy tych rozwiązań na poligonie w Orzyszu. Tomczyk zauważył, że Tarcza Wschód będzie budowana przez najbliższe cztery lata na wschodniej i północnej granicy Polski z Białorusią, a następnie Rosją i Ukrainą.

Poinformował też, że Wojsko Polskie tworzy nową formację, tzw. Komponent Obrony Pogranicza, która ma być gotowa do 2026 roku. Dodał, że formacja ma zajmować się kwestią granicy, by nie wszystkie wojska operacyjne musiały przy niej stacjonować. W formacji ma znajdować się ok. 7 tys. żołnierzy.

Polski żołnierz dźgnięty nożem. Atak migrantów na granicy