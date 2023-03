Nietypowa cukiernia otwiera się w Białymstoku. Gofry w kontrowersyjnych kształtach. Będzie burza?

Otwarcie białostockiego Dickery zaplanowano na piątek, 7 kwietnia. Lokal zostanie otwarty przy ul. Malmeda 11. - Tworząc tak odważny i kontrowersyjny projekt gastronomiczny w Polsce byliśmy gotowi na to, co właśnie się dzieje, tzn., przypuszczaliśmy, że odbiór z jakim się spotkamy może tak wyglądać. I to nas utwierdza w przekonaniu, że decyzja, którą podjęliśmy, aby nie robić "społecznie akceptowalnych" gofrów jest słuszna, ponieważ nie chcemy godzić się na taką rzeczywistość - czytamy na fanpage'u marki.

Jeśli chodzi o gofry, to do wyboru są dwie opcje: Hero lub Shero, czyli penis lub wagina. Wśród dodatków będziemy mogli skusić się np. na czekoladę lub owoce. Jakie będą ceny? O tym przekonamy się 7 kwietnia. Wiadomo, że np. w Katowicach ceny gofrów wahają się w granicach od 16 do 21 złotych w zależności od wybranej opcji. Co sądzicie o gofrach w kojarzących się jednoznacznie z seksem? Oddajcie głos w naszej sondzie.

Czytaj też: Kuchenne rewolucje w Łomży. Magda Gessler spróbowała pierogów

Penisy i waginy z katowickiej piekarni robią furorę! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.