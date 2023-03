"Pierogarnia Stary Młyn" to znana w Łomży restauracja specjalizująca się w robieniu pierogów. 13 marca na fanpage'u lokalu pojawiło się ogłoszenie, które zelektryzowało mieszkańców miasta: "Kochani w związku z trwającymi Rewolucjami lokal będzie nieczynny w dniach 13 - 16 marca". W komentarzach internauci zwracali uwagę, że rewolucja tak naprawdę... nie jest potrzebna. "Macie takie pyszne pierogi, proszę, nie zmieniajcie tego, naprawdę moim zdaniem, ta rewolucja to chyba niekoniecznie", "Rewolucje? Macie przecież pyszne pierogi" - komentowali klienci restauracji. Skoro jednak jest dobrze, to dlaczego nie miałoby być lepiej? Magda Gessler pojawiła się w Łomży i wprowadziła swoje zmiany. Mieszkańcy miasta mogą odetchnąć z ulgą. Restauracja nadal będzie skupiać się na tym, co umie robić najlepiej, czyli na pierogach. Lokal zmienił nazwę na "Malowane pierogi".

Kuchenne rewolucje w Łomży. Magda Gessler zmieniła lokal Pierogarnia Stary Młyn na Malowane Pierogi

W czwartek na instagramowych profilu Magdy Gessler pojawił się filmik. - A tak było przed pierogarnią stary młyn w Łomży!!! Dziękuje Wam, że tak licznie mnie odwiedziliście!!!! Zabrakło czasu na zdjęcia, czas na planie goni! Będziecie mieli fajne miejsce, obiecuje Wam!!!! Łatwo nie jest, ale będzie bajecznie!!! Dziękuje ze jesteście - zakończyła swój wpis znana restauratorka. Z kolei w najnowszym wpisie Magda Gessler podsumowuje zakończone już Kuchenne rewolucje. Wygląda na to, że wyszło super. - Malowane pierogi? To wybitne miejsce i bardzo piękne? Nawiązuje do sztuki ludowej #kurpi … sprawdźcie, piszcie jak wam smakuje.. - napisała Magda Gessler.

Rezultat Kuchennych rewolucji w Łomży będzie można niedługo zobaczyć w telewizji TVN.

