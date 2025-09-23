Niezwykły ruch w całym kraju. Kierowcy muszą uważać

Ćwiczenia wojskowe Żelazny Obrońca-25 dobiegają końca. Ruszają przejazdy kolumn wojskowych

Od 23 września do pierwszej połowy października 2025 roku kierowcy na polskich drogach muszą liczyć się ze wzmożonym ruchem wojskowym. To efekt zakończenia federacji ćwiczeń „Żelazny Obrońca-25” i powrotu żołnierzy z rejonów poligonów do miejsc stałej dyslokacji.

Ruch wojsk na drogach całego kraju

Przejazdy wojskowych kolumn obejmą niemal wszystkie województwa i będą prowadzone zarówno autostradami, jak i drogami ekspresowymi oraz krajowymi. Wojsko podkreśla, że podobnie jak w przypadku przemarszów na ćwiczenia, także powrót stanowi element szkolenia. Kolumny będą eskortowane i zabezpieczane przez Żandarmerię Wojskową oraz pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego. W działania te włączą się również Policja i władze lokalne, aby przejazdy jak najmniej utrudniały codzienny ruch drogowy.

Zgodnie z zasadami, kolumna może liczyć maksymalnie 20 pojazdów, a odstęp między kolumnami nie może być mniejszy niż 500 metrów.

Pierwszy pojazd w kolumnie oznaczony jest niebieską chorągiewką, ostatni – zieloną. W kolumnach liczących sześć i więcej pojazdów pierwszy i ostatni samochód mają dodatkowo pomarańczową tablicę z piktogramem trzech ciężarówek. Wszystkie pojazdy poruszają się z włączonymi światłami mijania lub drogowymi.

Wojsko przypomina kierowcom, że:

wyprzedzanie kolumn jest dozwolone, ale musi być wykonane płynnie i bez przerywania,

wjeżdżanie między pojazdy kolumny jest zabronione,

należy bezwzględnie stosować się do poleceń osób zabezpieczających przejazd.

Dowództwo apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i dbanie o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Ministerstwo Obrony Narodowej przypomina również, że ze względów bezpieczeństwa nie należy publikować zdjęć, nagrań, dokładnych lokalizacji ani godzin przejazdów kolumn wojskowych. Ograniczenie dotyczy także informacji o wylotach i lądowaniach wojskowych statków powietrznych.

Żelazny Obrońca-25 – jedno z najważniejszych ćwiczeń roku

Federacja ćwiczeń „Żelazny Obrońca-25” to jedno z kluczowych przedsięwzięć szkoleniowych Wojska Polskiego w 2025 roku. Manewry mają charakter defensywny i odbywają się na lądzie, w powietrzu oraz na Morzu Bałtyckim.

Do działań zaangażowano około 30 tysięcy żołnierzy z różnych rodzajów Sił Zbrojnych RP oraz sojuszników z NATO. Wykorzystano także blisko 600 jednostek sprzętu. Celem ćwiczeń było sprawdzenie zdolności do odstraszania oraz skutecznej obrony terytorium Polski.