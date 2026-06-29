Niszczycielskie nawałnice nadciągają nad Polskę. Rozesłano alerty RCB. IMGW wskazuje, gdzie ma być najgorzej

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-06-29 8:35

Synoptycy biją na alarm. Po historycznych upałach do kraju wkracza groźny front burzowy, który w poniedziałek 29 czerwca przyniesie intensywne ulewy i wichury. Do mieszkańców wybranych województw trafiły już powiadomienia z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Nocny widok na osiedle domów pod ciemnym, burzowym niebem, rozświetlonym licznymi, potężnymi błyskawicami. Domy mają włączone światła, a ulice są oświetlone, co symbolizuje ostrzeżenia przed niszczycielskimi nawałnicami, o których przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Izzy Bouchard/ Shutterstock

Polscy Łowcy Burz wskazują, że szczególnie uważnie należy obserwować sytuację wieczorem. Wówczas z obszaru Czech do Polski może wkroczyć rozległy układ burzowy. Według prognoz istnieje możliwość, że przyjmie on postać tzw. bow echo, czyli formacji zdolnej do generowania wyjątkowo silnych i niszczących podmuchów wiatru. Jednocześnie eksperci zaznaczają, że taki scenariusz nie jest jeszcze przesądzony.

Jeśli układ rzeczywiście się rozwinie, będzie przemieszczał się przez południowo-zachodnią Polskę w kierunku północnego wschodu. W miarę dalszej wędrówki ma stopniowo tracić na sile, przechodząc w strefę intensywniejszych opadów deszczu z lokalnymi wyładowaniami atmosferycznymi.

Nie oznacza to jednak końca upałów. Po rekordowych 40,5 st. C, które w niedzielę odnotowano w Słubicach – ustanawiając nowy rekord najwyższej temperatury w historii pomiarów w Polsce – fala gorąca ma przesunąć się na wschód kraju. Tam termometry również mogą pokazać wartości zbliżone do 40 stopni.

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W związku z prognozowaną sytuacją Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do mieszkańców części województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. W komunikacie ostrzeżono przed intensywnymi opadami deszczu, burzami i silnym wiatrem, które mogą doprowadzić do przerw w dostawie prądu. RCB zaleca unikanie otwartych przestrzeni podczas przechodzenia nawałnic.

Również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed niebezpieczną pogodą. Na poniedziałek wydano alerty pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla zachodniej i południowej części kraju. Nadal obowiązują także ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałem obejmujące niemal całą Polskę.

Jak przygotować się na gwałtowną burzę?

Służby przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

  • zabezpiecz przedmioty znajdujące się na balkonach i posesjach,
  • nie parkuj samochodu pod drzewami,
  • zamknij okna i drzwi przed nadejściem burzy,
  • jeśli to możliwe, pozostań w budynku,
  • poza domem jak najszybciej znajdź bezpieczne schronienie,
  • nie szukaj osłony pod drzewami,
  • zadbaj o bezpieczeństwo zwierząt przebywających na zewnątrz,
  • przygotuj latarki i zapas baterii na wypadek awarii zasilania,
  • podczas jazdy zachowaj szczególną ostrożność z powodu możliwych połamanych drzew i bardzo silnych podmuchów wiatru.
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