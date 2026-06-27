Wakacje 2026 w województwie podlaskim. 10 miejsc, które musisz zobaczyć

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Marta Kowalska
2026-06-27 10:05

Dzika przyroda, zabytkowe miasteczka i miejsca o wyjątkowej historii sprawiają, że województwo podlaskie jest jednym z najbardziej różnorodnych regionów Polski. Jeśli planujesz wycieczkę lub szukasz inspiracji na weekendowy wyjazd, sprawdź 10 miejsc w Podlaskiem, które zdecydowanie warto odwiedzić.

Macie już planu na tegoroczne wakacje? Sprawdźcie, co ciekawego do zaoferowania turystom ma województwo podlaskiego. Jest to region kojarzony przede wszystkim z dziką przyrodą, wielokulturową historią i spokojem, którego trudno szukać w innych częściach Polski. Oprócz znanych parków narodowych można tu odkryć malownicze miasteczka, zabytki oraz miejsca o wyjątkowym znaczeniu dla lokalnej tradycji.

Czytaj też: Domowe pożeracze prądu. Latem pracują pełną parą i kosztują fortunę

Przygotowaliśmy zestawienie dziesięciu atrakcji z województwa podlaskiego, które warto uwzględnić podczas planowania tegorocznego urlopu. Każde z nich wyróżnia się czymś innym – od unikalnych krajobrazów, przez cenne zabytki, po miejsca związane z kulturą i historią regionu.

Panoramiczny widok z lotu ptaka na Augustów, turystyczną perłę województwa podlaskiego. Widać malownicze jeziora z wodnymi roślinami, kanały, zielone tereny, zabudowania mieszkalne i ulice z samochodami. Więcej o atrakcjach turystycznych przeczytasz na naszym portalu.
Galeria zdjęć 11
Tu urlop spędzali bogacze z PRL-u. Elitarny kurort był marzeniem każdego Polaka
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TURYSTYKA
WAKACJE