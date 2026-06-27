Wakacje 2026 w województwie podlaskim. 10 miejsc, które musisz zobaczyć

Macie już planu na tegoroczne wakacje? Sprawdźcie, co ciekawego do zaoferowania turystom ma województwo podlaskiego. Jest to region kojarzony przede wszystkim z dziką przyrodą, wielokulturową historią i spokojem, którego trudno szukać w innych częściach Polski. Oprócz znanych parków narodowych można tu odkryć malownicze miasteczka, zabytki oraz miejsca o wyjątkowym znaczeniu dla lokalnej tradycji.

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Przygotowaliśmy zestawienie dziesięciu atrakcji z województwa podlaskiego, które warto uwzględnić podczas planowania tegorocznego urlopu. Każde z nich wyróżnia się czymś innym – od unikalnych krajobrazów, przez cenne zabytki, po miejsca związane z kulturą i historią regionu.

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