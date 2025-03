Nowa gmina Grabówka musi wybrać wójta. Pięcioro kandydatów. Wśród nich były piłkarz

Bezdomny wygrał w Lotto milion złotych. Poznał piękną brunetkę. To był początek jego dramatu

Pięcioro kandydatów na wójta gminy Grabówka. Wśród nich były reprezentant Polski

16 marca odbędą się wybory na wójta gminy Grabówka. Zarejestrowano pięcioro kandydatów. Są to:

Tomasz Frankowski – były poseł do Parlamentu Europejskiego,

Ewa Grzegorczyk – dyrektor Szkoły Podstawowej w Sobolewie,

Marcin Iwaniuk – zastępca burmistrza Supraśla,

Julita Niepłoch – Sitnicka,

Katarzyna Todorczuk.

Wybory na wójta nowo powstałej gminy Grabówka oraz do rady tej gminy odbędą się 16 marca. Kampania wyborcza potrwa do 14 marca. Obecnie, do czasu wyborów władz, obowiązki wójta i rady gminy Grabówka jednocześnie pełni Ewa Bończak-Kucharczyk - dotychczasowa pełnomocnik ds. gminy wyznaczona przez premiera Donalda Tuska.

Grabówka - nowa gmina na Podlasiu

Gmina Grabówka powstała 1 stycznia 2025 roku. Utworzono ją z części dotychczasowej gminy Supraśl. Gminę Grabówka, która sąsiaduje z Białymstokiem tworzy kilka miejscowości:

Grabówka,

Zaścianki,

Sobolewo,

Henrykowo,

Sowlany.

Gmina ma 64,6 km kw. powierzchni i jest jedną z najmniejszych obszarowo gmin wiejskich w województwie podlaskim. W gminie Grabówka mieszka ponad 10 tysięcy osób i pod tym względem jest jedną z kilku największych gmin wiejskich w woj. podlaskim.