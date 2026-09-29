Nowa linia autobusowa w Białymstoku. Gdzie dojedziesz 33?

Uruchomienie nowej trasy ma znacznie usprawnić poruszanie się po mieście. Autobusy będą kursować między dworcami PKP i PKS a ścisłym centrum. Dodatkowo pasażerowie zyskają dogodne połączenie z Uniwersytetem Medycznym, Kampusem UwB oraz Stadionem Miejskim.

Przystanki na trasie linii 33 w Białymstoku

Istotnym ułatwieniem będzie bezpośredni dojazd do Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku, od strony ulicy 11 Listopada. Start nowej linii wiąże się z oddaniem do użytku dwóch nowych punktów przesiadkowych:

- 11 Listopada/Kampus UwB (899) – dla jadących w kierunku Stadionu Miejskiego,- 11 Listopada/Kampus UwB (898) – dla zmierzających do Centrum Przydworcowego.

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Dokładna trasa nowej linii BKM nr 33

Dla osób podróżujących w stronę Stadionu Miejskiego wyznaczono następującą marszrutę:

Centrum Przydworcowe (881) – Bohaterów Monte Cassino – Dąbrowskiego – al. Piłsudskiego – Mickiewicza – Świętojańska – 11 Listopada – Wiosenna – Stadion Miejski (850).

Natomiast w drogę powrotną, w stronę dworców, autobusy pojadą przez ulice:

Stadion Miejski (850) – Wiosenna – 11 Listopada – Świętojańska – Mickiewicza – Elektryczna – Branickiego – al. Piłsudskiego – Botaniczna – Poleska – Centrum Przydworcowe (884).

Inaugurację nowej linii BKM zaplanowano na 1 października 2026 roku.