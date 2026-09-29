Nowa linia autobusowa w Białymstoku. Gdzie dojedziesz 33?

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-09-29 11:15

Jesienią 2026 roku do siatki połączeń Białostockiej Komunikacji Miejskiej dołączy nowa linia oznaczona numerem 33. Autobusy połączą Centrum Przydworcowe ze Stadionem Miejskim, przejeżdżając przez serce miasta oraz kluczowe obiekty akademickie.

Zielono-biały autobus BKM z otwartymi drzwiami stoi na przystanku. O nowej linii nr 33 w mieście przeczytasz na SE Białystok.
Autor: jch

Uruchomienie nowej trasy ma znacznie usprawnić poruszanie się po mieście. Autobusy będą kursować między dworcami PKP i PKS a ścisłym centrum. Dodatkowo pasażerowie zyskają dogodne połączenie z Uniwersytetem Medycznym, Kampusem UwB oraz Stadionem Miejskim.

Przystanki na trasie linii 33 w Białymstoku

Istotnym ułatwieniem będzie bezpośredni dojazd do Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku, od strony ulicy 11 Listopada. Start nowej linii wiąże się z oddaniem do użytku dwóch nowych punktów przesiadkowych:

- 11 Listopada/Kampus UwB (899) – dla jadących w kierunku Stadionu Miejskiego,- 11 Listopada/Kampus UwB (898) – dla zmierzających do Centrum Przydworcowego.

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Dokładna trasa nowej linii BKM nr 33

Dla osób podróżujących w stronę Stadionu Miejskiego wyznaczono następującą marszrutę:

  • Centrum Przydworcowe (881) – Bohaterów Monte Cassino – Dąbrowskiego – al. Piłsudskiego – Mickiewicza – Świętojańska – 11 Listopada – Wiosenna – Stadion Miejski (850).

Natomiast w drogę powrotną, w stronę dworców, autobusy pojadą przez ulice:

  • Stadion Miejski (850) – Wiosenna – 11 Listopada – Świętojańska – Mickiewicza – Elektryczna – Branickiego – al. Piłsudskiego – Botaniczna – Poleska – Centrum Przydworcowe (884).

Inaugurację nowej linii BKM zaplanowano na 1 października 2026 roku.

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