Atak na 13-latka w autobusie. Szokujące nagranie z autobusu

Zaatakowany chłopiec ma 13 lat.

Do zdarzenia doszło w autobusie komunikacji miejskiej w Białymstoku.

Nastolatek miał trzymać nogi na siedzeniach znajdujących się naprzeciwko.

Kamery monitoringu zarejestrowały całe zajście.

Zatrzymanemu 38-latkowi grożą dwa lata więzienia.

Do zdarzenia doszło na początku września. O ataku na nastolatka policjantów z białostockiej „dwójki” powiadomiła matka chłopca. Jak ustalili funkcjonariusze, 13-latek podczas jazdy trzymał nogi na siedzeniach znajdujących się naprzeciwko. Zachowanie pasażera nie spodobało się nietrzeźwemu 38-latkowi. Mężczyzna podszedł do chłopca i zwrócił mu uwagę.

Na słownej reprymendzie jednak się nie skończyło. Według policyjnego komunikatu 38-latek kilkukrotnie uderzył nastolatka w twarz, a następnie wysiadł z autobusu na jednym z przystanków.

Przebieg zajścia zarejestrowały kamery monitoringu. Kryminalni przeanalizowali nagrania i na ich podstawie ustalili tożsamość podejrzewanego mężczyzny.

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Białostoczanin został zatrzymany. Usłyszał zarzut uszkodzenia ciała poniżej siedmiu dni. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez policję grozi mu kara do dwóch lat pozbawienia wolności.