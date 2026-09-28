Atak na 13-latka w autobusie. Szokujące nagranie z autobusu

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-09-28 12:12

Trzynastoletni pasażer został kilkukrotnie uderzony w twarz podczas podróży autobusem komunikacji miejskiej w Białymstoku. Policjanci zatrzymali w tej sprawie 38-letniego mieszkańca miasta. Mężczyźnie grożą dwa lata więzienia.

Atak na 13-latka w autobusie. Szokujące nagranie z autobusu
Autor: jch/KWP Białystok
  • Zaatakowany chłopiec ma 13 lat.
  • Do zdarzenia doszło w autobusie komunikacji miejskiej w Białymstoku.
  • Nastolatek miał trzymać nogi na siedzeniach znajdujących się naprzeciwko.
  • Kamery monitoringu zarejestrowały całe zajście.
  • Zatrzymanemu 38-latkowi grożą dwa lata więzienia.

Do zdarzenia doszło na początku września. O ataku na nastolatka policjantów z białostockiej „dwójki” powiadomiła matka chłopca. Jak ustalili funkcjonariusze, 13-latek podczas jazdy trzymał nogi na siedzeniach znajdujących się naprzeciwko. Zachowanie pasażera nie spodobało się nietrzeźwemu 38-latkowi. Mężczyzna podszedł do chłopca i zwrócił mu uwagę.

Na słownej reprymendzie jednak się nie skończyło. Według policyjnego komunikatu 38-latek kilkukrotnie uderzył nastolatka w twarz, a następnie wysiadł z autobusu na jednym z przystanków.

Przebieg zajścia zarejestrowały kamery monitoringu. Kryminalni przeanalizowali nagrania i na ich podstawie ustalili tożsamość podejrzewanego mężczyzny.

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Białostoczanin został zatrzymany. Usłyszał zarzut uszkodzenia ciała poniżej siedmiu dni. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez policję grozi mu kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

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POLICJA BIAŁYSTOK