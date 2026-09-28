Ogromny pożar w centrum Białegostoku. Kłęby dymu nad miastem

Aktualizacja, godz. 13.30
Pożar został już opanowany. Trwa dogaszanie.
Wcześniej pisaliśmy:
Ogień pojawił się w okolicach południa. Z nieoficjalnych informacji wynika, że pali się remontowany obiekt dawnego Cefarmu. Straż pożarna prowadzi akcję gaśniczą. Zmotoryzowani przemieszczający się w rejonie ulic Jagienki oraz Sienkiewicza muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu drogowym.
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