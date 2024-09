- Dziewięć podlaskich gmin dzięki tym pieniądzom uruchomi 29 dodatkowych linii i dzięki temu przewiezie dzieci, młodzież i dorosłych, osoby starsze do lekarza, do pracy i do szkoły. To jest bardzo ważny instrument, dzięki któremu, mam nadzieję, jeszcze sprawniej będziemy starali się skomunikować mieszkańców zwłaszcza mniejszych miejscowości z tymi centrami, do których oni chcą dotrzeć - mówił wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.