Nowoczesność połączą z historią. Dworzec czeka gruntowny remont

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-09-24 11:48

Dworzec kolejowy w Augustowie ma odzyskać dawny blask i jednocześnie zostać dostosowany do współczesnych potrzeb podróżnych. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski podpisał pozwolenie na przebudowę obiektu. Zgodnie z harmonogramem inwestycja powinna zakończyć się jesienią 2027 roku.

Decyzja wojewody umożliwia PKP rozpoczęcie procedury przetargowej i wybór firmy, która przeprowadzi modernizację. Szczegóły inwestycji przedstawili podczas konferencji wojewoda Jacek Brzozowski, poseł Krzysztof Truskolaski oraz augustowscy radni. – Dworzec zyska drugie życie, zostanie gruntownie zmodernizowany, zyska funkcjonalność, ale w taki sposób, aby odwołać się do jego pięknej historii, zachowując detale architektoniczne – zapowiedział Jacek Brzozowski.

Zabytkowe elementy zostaną odnowione

Zakres prac obejmuje kompleksowy remont dachu i elewacji, wymianę lub renowację stolarki oraz modernizację instalacji. Odnowiona zostanie również poczekalnia. W budynku mają powstać centrum informacji oraz sala wystawowa.

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Projekt przewiduje zachowanie historycznego charakteru dworca. Konserwacji zostaną poddane piece kaflowe, a zabytkowe posadzki mają zostać odtworzone.

Dworzec będzie dostępniejszy dla podróżnych

Budynek ma być ogrzewany przy wykorzystaniu pomp ciepła. Na jego potrzeby energię będzie wytwarzała również instalacja fotowoltaiczna. Zmiany obejmą także teren wokół dworca.

Powstaną nowe dojścia, pochylnia przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami, stojaki rowerowe i wiaty. Zaplanowano ponadto montaż nowego oświetlenia oraz monitoringu. Roboty budowlane powinny rozpocząć się w styczniu 2027 roku i zakończyć w październiku tego samego roku.

Wizualizacja odnowionego dworca z czerwonej cegły w Augustowie. O remoncie obiektu przeczytasz na SE Białystok.
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Koszmarny dworzec tuż przy granicy z Polską
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AUGUSTÓW