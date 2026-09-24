Szturm klientów na ShockPrice. Ruszył nowy park handlowy pod Białymstokiem

Uruchomienie nowych lokali sfinalizowało kolejną fazę otwarcia Parku Handlowego Horodniany. Teraz kupujący mają do dyspozycji aż siedem różnorodnych punktów handlowych, które oferują odzież, obuwie, kosmetyki, jedzenie oraz artykuły wyposażenia wnętrz.

W nowo powstałym centrum zakupowym funkcjonują takie sklepy jak:

Lidl,

Sinsay,

CCC,

Rossmann,

Pepco,

ZOO-CEL,

Action,

ShockPrice.

Sklep ShockPrice to koncept off-price, gromadzący w jednym miejscu szeroką gamę produktów. Wśród asortymentu klienci znajdą odzież, elektronikę, kosmetyki czy zabawki, a także elementy dekoracyjne i artykuły gospodarstwa domowego. Zgodnie z zapowiedziami, asortyment będzie systematycznie odświeżany. Można spodziewać się tam zarówno produktów uznanych marek, jak i hitów z mediów społecznościowych.

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Placówka w Horodnianach to kolejny punkt tej marki na mapie naszego kraju. W planach MODIVO PLATFORM jest otwarcie do 2026 roku blisko 40 sklepów pod szyldem ShockPrice. Kolejne sklepy mają powstać chociażby w Bydgoszczy, Pabianicach czy Lubinie. Ekspansja zakłada również wejście na rynek w Rumunii oraz Bułgarii.