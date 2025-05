Nowoczesność, styl i technologia – tylko w Omoda & Jaecoo Top Auto! Wyjątkowy salon w Białymstoku

Miasteczko z duszą. To tutaj nakręcono komedię, którą pokochali Polacy

OMODA 5 EV

To elektryczny crossover, który idealnie łączy odważny design z ekologiczną technologią. Omoda 5 EV to propozycja dla tych, którzy oczekują nie tylko innowacji, ale też emocji z jazdy. Dynamiczne przyspieszenie, nowoczesne systemy bezpieczeństwa i futurystyczne wnętrze czynią z niego jeden z najciekawszych modeli w swojej klasie.

100% elektryczny

Komfort i dynamika

Gotowy na codzienność i długie trasy

i Autor: materiały prasowe OMODA 5 EV

JAECOO 7 SUPER HYBRID

SUV hybrydowy klasy premium, który robi wrażenie nie tylko wyglądem, ale też możliwościami. Idealny wybór dla kierowców ceniących niezależność, solidność i elegancję. Jaecoo 7 Super Hybrid zachwyca wykończeniem, przestrzenią i zaawansowanymi systemami wspierającymi kierowcę. Świetnie sprawdza się zarówno w mieście, jak i na trasie.

Hybrydowy napęd – oszczędność i moc

Najwyższy poziom bezpieczeństwa

Komfortowa kabina klasy premium

i Autor: materiały prasowe JAECOO 7 SUPER HYBRID

Omoda & Jaecoo Top Auto – więcej niż tylko salon

To nie tylko miejsce, gdzie możesz kupić nowy samochód. To centrum motoryzacyjnego doradztwa, w którym zespół doświadczonych specjalistów pomoże Ci wybrać auto dopasowane do Twoich potrzeb – zarówno pod względem technologicznym, jak i finansowym.

To właśnie tutaj możesz umówić się na jazdy testowe i sprawdzić, jak prowadzi się przyszłość motoryzacji. Korzystaj z autoryzowanego serwisu – to pewność, jakość i gwarancja.Zaufaj wyspecjalizowanym doradcom, którzy naprawdę znają się na rzeczy.

Odwiedź nas i poznaj nowy wymiar mobilności!

Omoda & Jaecoo Top Auto Białystok Autoryzowany Salon i Serwis

📌 Krupniki 25, Białystok

📧 [email protected]

📞 +48 664 441 331

🕘 Godziny otwarcia:

pon. - pt. 9:00 – 18:00

sob. 9:00 – 14:00

Materiał Sponsorowany