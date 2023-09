Dobra wiadomość dla mieszkańców osiedla Zielone Wzgórza w Białymstoku. Od 3 września pierwsi pasażerowie będą mogli skorzystać z nowego przystanku, który zlokalizowany został pomiędzy osiedlami Zielone Wzgórza i Nowe Miasto, w miejscu dawnego tunelu pod torami. Łączą się tu trzy linie kolejowe, możliwe więc będą przesiadki na pociągi w kierunku Warszawy, Ełku i Bielska Podlaskiego. - Modernizacja podlaskiego odcinka linii Rail Baltica przynosi wymierne korzyści mieszkańcom Białegostoku. Nowy przystanek w stolicy Podlasia to większe możliwości podróży dla mieszkańców miasta, ale także osób dojeżdżających do pracy lub szkoły z okolicznych miejscowości - uważa Arnold Bresch, członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Na przystanku gotowy jest pierwszy, dwukrawędziowy peron o długości 400 m. Nowa platforma wyposażona jest w wiaty, ławki, tablice informacyjne i czytelne oznakowanie. Peron o wysokości 76 cm zapewnia wygodne wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Druga platforma jest w budowie, a zakończenie prac jest planowane do końca tego roku.

Przystanek PKP: Białystok Zielone Wzgórza

Wraz z przystankiem wybudowano nowy tunel, który umożliwi łatwy dostęp do peronów i bezpieczne przejście pod terenem kolejowym. Nowy tunel ma 80 m długości, antypoślizgową nawierzchnię i jasne, ekologiczne oświetlenie LED. Na peron prowadzą zadaszone schody i pochylnia, zapewniające wygodny dostęp wszystkim podróżnym, w tym osobom o ograniczonej mobilności. W ramach inwestycji zbudowano też ok. 115 m drogi, co umożliwi dojście do pętli autobusowej przy ul. Zielonogórskiej i możliwość przesiadki na komunikację miejską. Zobaczcie jak kiedyś wyglądał ten tunel: Myto za przejście, wódka, nieciekawe towarzystwo. Białostocki tunel GROZY czeka przebudowa [ZDJĘCIA, WIDEO]

Tunel grozy w Białymstoku. "Trauma z dzieciństwa". Stare graffiti i butelki po wódce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.