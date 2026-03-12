Nowy ranking polskich miast. Białystok w środku stawki. Największy problem to rynek pracy

Stolica Podlasia zajęła jedenastą lokatę w ogólnopolskim badaniu warunków bytowych.

Miasto wywalczyło drugą pozycję pod kątem niskiego poziomu przestępczości.

Ośrodek zdobył czwarte miejsce w kategorii dostępności do bezpłatnej opieki medycznej.

Aglomeracja uplasowała się na piątym szczeblu pod względem czystości powietrza.

Zanotowano szesnastą pozycję w obszarze bezrobocia oraz piętnastą w kwestii wysokości zarobków.

Liderami całego rankingu zostały wspólnie Poznań oraz Rzeszów.

Twórcy raportu opublikowanego businessinsider.com.pl wzięli pod lupę statystyki obejmujące przełom lat 2025 i 2026. Eksperci skrupulatnie ocenili trzy czynniki gospodarcze oraz trzy parametry decydujące o komforcie codziennego funkcjonowania. Analizie poddano między innymi stopę bezrobocia, przeciętne pensje, bezpieczeństwo oraz stan środowiska naturalnego. Warto pamiętać, że końcowy triumf zależał od jak najmniejszej liczby zgromadzonych punktów w ogólnym rozrachunku.

18

Pozycja Białegostoku w ogólnopolskim rankingu jakości życia

Według wyliczeń serwisu Business Insider stolica województwa podlaskiego zajęła jedenastą lokatę na szesnaście badanych ośrodków. Ostateczny wynik wyniósł 54 punkty, co uplasowało to miasto poniżej krajowej średniej. Największym atutem analizowanej aglomeracji okazała się niezwykle wysoka kategoria bezpieczeństwa publicznego w regionie. Podlaskie miasto wywalczyło zaszczytne drugie miejsce w obszarze niskiej przestępczości, ustępując w tej materii jedynie Rzeszowowi. Bardzo optymistycznie wygląda również kwestia bezpłatnej opieki medycznej, ponieważ w tym przypadku odnotowano czwartą lokatę.

Znacznie gorzej prezentują się wskaźniki dotyczące lokalnej gospodarki. W obszarze badającym kondycję rynku pracy stolica Podlasia wylądowała na samym końcu zestawienia z najgorszym, szesnastym miejscem. Podobnie pesymistycznie oceniono przeciętne zarobki mieszkańców, co dało miastu przedostatnią, piętnastą pozycję na liście.

Szczegółowe wyniki Białegostoku w rankingu Business Insider

poziom braku zatrudnienia – szesnasta lokata

przeciętne zarobki – piętnaste miejsce

sytuacja na rynku nieruchomości – dwunasta pozycja

publiczna opieka medyczna – czwarte miejsce

wskaźnik bezpieczeństwa – druga pozycja

stan środowiska i atmosfery – piąta lokata

Na samym szczycie zestawienia znalazły się ostatecznie Poznań i Rzeszów, które zgromadziły na swoim koncie dokładnie po 41 punktów. Oznacza to historyczny remis na pozycji lidera w tej edycji ogólnopolskiego badania. Sytuacja stolicy województwa podlaskiego wyraźnie obrazuje ogromny dysonans pomiędzy świetnymi wynikami w sferze społecznej a bardzo słabymi parametrami dotyczącymi lokalnego zatrudnienia oraz grubości portfeli mieszkańców.

