Andrzej i Jarek ogłosili konkurs. Internauci nie zawiedli: Czacha, Serduszko, Fernando

W internecie pojawiło się nowe nagranie opublikowane przez Andrzeja Onopiuka z Plutycz, znanego widzom z serialu "Rolnicy. Podlasie". Rolnik pokazał fragment codziennej pracy w gospodarstwie. W materiale widać, jak razem z bratem Jarkiem zajmuje się kolczykowaniem bydła.

Najpierw zajmują się młodym cielakiem. Andrzej wraz z Jarkiem ogłosili konkurs na imię dla byczka. Zwierzę, mimo że jest jeszcze bardzo młode, zachowuje spokój i pozwala bez większych problemów przeprowadzić zabieg. Po chwili Andrzej i Jarek przechodzą do starszych krów. Okazuje się, że część z nich zgubiła kolczyki, dlatego trzeba było założyć nowe oznaczenia.

Praca przy dorosłych zwierzętach okazuje się znacznie trudniejsza. Krowy są silne i nerwowe, dlatego bracia muszą je odpowiednio ustawić i przytrzymać, aby bezpiecznie wykonać kolczykowanie. W trakcie pracy nie brakuje żartów i komentarzy między braćmi. Rolnicy próbują opanować zwierzęta i jednocześnie pilnują, aby zabieg przebiegł sprawnie.

Pod nagraniem pojawiło się sporo komentarzy. Internauci proponuję następujące imiona dla byczka: Serduszko, Czacha, Węgielek lub Fernando.

Czytaj też: Rolnik z Podlasia bronił swojego bydła. "Gdyby nie brat, to by mnie tam zatłukli"

Andrzej Onopiuk z Plutycz jest jednym z bohaterów serialu „Rolnicy. Podlasie”, emitowanego na antenie Fokus TV. Program pokazuje codzienne życie rolników z regionu Podlasia, ich pracę w gospodarstwach oraz wyzwania związane z prowadzeniem hodowli i upraw.

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz poprosił Walka o pomoc Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.