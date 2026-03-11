Wielkie pieniądze w Eurojackpot. Imponująca wygrana w małym miasteczku

Gigantyczna wygrana w Eurojackpot w Knyszynie

Wtorkowe losowanie loterii z 10 marca 2026 roku okazało się niezwykle szczęśliwe dla osoby z Podlasia. Zwycięzca odwiedził kolekturę zlokalizowaną pod adresem ulica Tykocka 4 w Knyszynie. Gracz poprawnie wytypował układ liczb gwarantujący nagrodę czwartego stopnia, czyli trafienie w formacie cztery plus dwa. Dzięki temu na jego konto wpłynie dokładnie 589 355,50 złotych. Chociaż nie jest to główna pula, taka kwota całkowicie odmienia sytuację finansową. Prawie 600 tysięcy złotych wystarczy chociażby na zakup mieszkania w mniejszej miejscowości lub pokrycie potężnego wkładu własnego.

Oprócz tego zdobyte środki umożliwiają nabycie prosto z salonu nowoczesnego auta, całkowite uregulowanie kredytów oraz innych zaległości finansowych, bezpieczne lokowanie kapitału w nieruchomościach lub na kontach oszczędnościowych, a także realizację najskrytszych planów podróżniczych. Dla mieszkańca Knyszyna ten niespodziewany zastrzyk gotówki oznacza gigantyczną rewolucję w domowym budżecie.

Zasady gry Eurojackpot i rekordowa wygrana w Polsce

Europejska gra liczbowa Eurojackpot cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem na całym kontynencie. Jeden zakład wiąże się z wydatkiem rzędu 12,50 złotych. Zadaniem uczestnika jest poprawne wskazanie pięciu z pięćdziesięciu podstawowych kul oraz dwóch z dwunastu dodatkowych. Wyniki ogłaszane są cyklicznie podczas wtorkowych i piątkowych wieczorów. W tej międzynarodowej loterii biorą udział obywatele wielu krajów, w tym między innymi Polski, Czech, Danii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Szwecji, Włoch oraz Węgier.

Warto przypomnieć, że dotychczasowy absolutny rekord na polskiej ziemi ustanowiono przed laty. W 2022 roku gracz z powiatu krotoszyńskiego rozbił bank, zgarniając niewyobrażalną sumę 213 milionów złotych.

