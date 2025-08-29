Nowy rok szkolny 2025/2026. Lista najważniejszych zmian dla uczniów i nauczycieli

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2025-08-29 10:54

Od 1 września szkoły czeka rewolucja. Uczniowie i nauczyciele zmierzą się z istotnymi zmianami w programie nauczania. Wśród najważniejszych reform znajdziemy wzmocnienie edukacji obywatelskiej i zdrowotnej, ograniczenie liczby godzin religii, nową podstawę programową dla wychowania fizycznego oraz całkowite wycofanie tzw. „godzin czarnkowych”. To tylko część nowości, które wejdą w życie wraz z początkiem roku szkolnego.

Nowy rok szkolny 2025/2026. Lista najważniejszych zmian dla uczniów i nauczycieli

i

Autor: Wygenerowane przez AI

Rok szkolny 2025/2026 to początek dużych zmian w polskim systemie edukacji. Już od września uczniowie, nauczyciele i rodzice staną przed nowymi wyzwaniami, wynikającymi z szeroko zakrojonych reform. Zmiany obejmą zarówno treści nauczania, jak i sposób organizacji zajęć. W ramach nowej struktury programowej, od 1 września w szkołach pojawią się dwa zupełnie nowe przedmioty. Edukacja obywatelska – zastąpi historię i teraźniejszość. Przedmiot ma uczyć odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim. W pierwszym roku obejmie klasy II liceum, technikum i szkoły branżowej I stopnia, a w kolejnych latach kolejne roczniki. Edukacja zdrowotna – zastąpi wychowanie do życia w rodzinie. Połączy elementy wiedzy z zakresu zdrowia fizycznego, psychicznego, seksualnego, społecznego i środowiskowego. W roku szkolnym 2025/2026 będzie nieobowiązkowa – rodzice mogą zrezygnować z zajęć do 25 września. Decyzję tę podjęto w trakcie kampanii prezydenckiej po protestach części społeczeństwa i Kościoła.

Nowa podstawa programowa WF

Zmiany czekają też wychowanie fizyczne. Nowa podstawa kładzie nacisk na rozwój kompetencji ruchowych i aktywność na świeżym powietrzu. W każdej klasie wprowadzono obowiązek corocznych testów sprawnościowych (bieg wahadłowy, deska, skok w dal z miejsca).

Dodatkowo uczniowie klas VII–VIII zapoznają się z ćwiczeniami wymaganymi przy naborze do służb mundurowych. W szkołach ponadpodstawowych ten moduł będzie obowiązkowy.

Polecany artykuł:

Plecak ewakuacyjny. Każdy Polak powinien taki mieć. Co spakować na wypadek kryz…

Religia tylko raz w tygodniu

Od nowego roku szkolnego religia i etyka będą prowadzone jedną godzinę tygodniowo – zawsze przed lub po zajęciach obowiązkowych. Rozporządzenie zostało zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego, który uznał je za niezgodne z konstytucją. Ministerstwo Edukacji podkreśla jednak, że to resort kształtuje prawo oświatowe i wydaje obowiązujące rozporządzenia.

Zobacz też: Początek nowego roku przesunięty? Za chwilę 1 września, a tu taka informacja. Co na to MEN?

Koniec „godzin czarnkowych”

Likwidacji ulegają tzw. godziny dostępności, wprowadzone przez byłego ministra Przemysława Czarnka. Od września nauczyciele nie będą już zobowiązani do cotygodniowej obecności w szkole w ramach dodatkowych godzin konsultacji.

Nowe terminy ferii zimowych

Po raz pierwszy ferie zimowe odbędą się w trzech, a nie w czterech turach:

  • 19 stycznia – 1 lutego: mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie,
  • 2 – 15 lutego: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie,
  • 16 lutego – 1 marca: podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.

Polecany artykuł:

Uwaga uczniowie! MEN wydało komunikat. To wydarzy się zaraz po wakacjach

Nowy zawód i nowe egzaminy

Od września możliwe będzie kształcenie w zawodzie technik gospodarki nieruchomościami. Nauka prowadzona będzie w technikach i na kursach zawodowych. Wiosną 2026 r. po raz pierwszy na maturze pojawi się pisemny egzamin z języka ukraińskiego jako języka obcego.

Zmiany dla nauczycieli

Reforma obejmuje także kadry pedagogiczne:

  • skrócenie umów czasowych z dwóch lat do jednego roku szkolnego,
  • nowe zasady wypłat za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa,
  • możliwość powierzania funkcji dyrektora bez konkursu,
  • zmiany w zasadach zatrudnienia nauczycieli korzystających ze świadczeń kompensacyjnych.

Edukacja w nowym wydaniu

1 września 2025 r. to początek największej od lat reformy w polskich szkołach. Uczniów czekają nowe przedmioty, inne ferie i nowe obowiązki na WF. Nauczyciele z kolei odczują zmiany w zakresie czasu pracy i wynagrodzeń.

Jak dobrze przygotować dziecko na 1 września? 10 porad dla rodziców
Zmiany w szkołach
10 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROK SZKOLNY
1 WRZEŚNIA