Nowy rok szkolny 2025/2026. Lista najważniejszych zmian dla uczniów i nauczycieli

Rok szkolny 2025/2026 to początek dużych zmian w polskim systemie edukacji. Już od września uczniowie, nauczyciele i rodzice staną przed nowymi wyzwaniami, wynikającymi z szeroko zakrojonych reform. Zmiany obejmą zarówno treści nauczania, jak i sposób organizacji zajęć. W ramach nowej struktury programowej, od 1 września w szkołach pojawią się dwa zupełnie nowe przedmioty. Edukacja obywatelska – zastąpi historię i teraźniejszość. Przedmiot ma uczyć odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim. W pierwszym roku obejmie klasy II liceum, technikum i szkoły branżowej I stopnia, a w kolejnych latach kolejne roczniki. Edukacja zdrowotna – zastąpi wychowanie do życia w rodzinie. Połączy elementy wiedzy z zakresu zdrowia fizycznego, psychicznego, seksualnego, społecznego i środowiskowego. W roku szkolnym 2025/2026 będzie nieobowiązkowa – rodzice mogą zrezygnować z zajęć do 25 września. Decyzję tę podjęto w trakcie kampanii prezydenckiej po protestach części społeczeństwa i Kościoła.
Nowa podstawa programowa WF
Zmiany czekają też wychowanie fizyczne. Nowa podstawa kładzie nacisk na rozwój kompetencji ruchowych i aktywność na świeżym powietrzu. W każdej klasie wprowadzono obowiązek corocznych testów sprawnościowych (bieg wahadłowy, deska, skok w dal z miejsca).
Dodatkowo uczniowie klas VII–VIII zapoznają się z ćwiczeniami wymaganymi przy naborze do służb mundurowych. W szkołach ponadpodstawowych ten moduł będzie obowiązkowy.
Religia tylko raz w tygodniu
Od nowego roku szkolnego religia i etyka będą prowadzone jedną godzinę tygodniowo – zawsze przed lub po zajęciach obowiązkowych. Rozporządzenie zostało zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego, który uznał je za niezgodne z konstytucją. Ministerstwo Edukacji podkreśla jednak, że to resort kształtuje prawo oświatowe i wydaje obowiązujące rozporządzenia.
Koniec „godzin czarnkowych”
Likwidacji ulegają tzw. godziny dostępności, wprowadzone przez byłego ministra Przemysława Czarnka. Od września nauczyciele nie będą już zobowiązani do cotygodniowej obecności w szkole w ramach dodatkowych godzin konsultacji.
Nowe terminy ferii zimowych
Po raz pierwszy ferie zimowe odbędą się w trzech, a nie w czterech turach:
- 19 stycznia – 1 lutego: mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie,
- 2 – 15 lutego: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie,
- 16 lutego – 1 marca: podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.
Nowy zawód i nowe egzaminy
Od września możliwe będzie kształcenie w zawodzie technik gospodarki nieruchomościami. Nauka prowadzona będzie w technikach i na kursach zawodowych. Wiosną 2026 r. po raz pierwszy na maturze pojawi się pisemny egzamin z języka ukraińskiego jako języka obcego.
Zmiany dla nauczycieli
Reforma obejmuje także kadry pedagogiczne:
- skrócenie umów czasowych z dwóch lat do jednego roku szkolnego,
- nowe zasady wypłat za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa,
- możliwość powierzania funkcji dyrektora bez konkursu,
- zmiany w zasadach zatrudnienia nauczycieli korzystających ze świadczeń kompensacyjnych.
Edukacja w nowym wydaniu
1 września 2025 r. to początek największej od lat reformy w polskich szkołach. Uczniów czekają nowe przedmioty, inne ferie i nowe obowiązki na WF. Nauczyciele z kolei odczują zmiany w zakresie czasu pracy i wynagrodzeń.