Andrzej z Plutycz rozpoczął wielki remont domu. Zmiany zaskoczą fanów

Remont u Andrzeja z Plutycz. Rozbiórka starej przybudówki

W słynnym gospodarstwie w Plutyczach ruszyły wyczekiwane od dawna prace budowlane, o których rolnik wspominał już wielokrotnie. Andrzej Onopiuk zdecydował się na gruntowną przebudowę swojego drewnianego domu, a pierwszym krokiem okazała się rozbiórka wysłużonej przybudówki. Proces rozpoczął się od ostrożnego demontażu elementów dachu, ponieważ właściciel postanowił zachować część starych dachówek do ponownego wykorzystania. Zgodnie z planem gospodarza, posegregowane materiały zyskają w przyszłości drugie życie i nie trafią na śmietnik.

„Ona się przyda do odzysku” - zapowiedział Andrzej.

„Z tego zrobisz dla Promila nową budę. Będzie tak zwana eko buda z odzysku” - dodał Jarek.

Fachowcy z Wielkopolski ocieplają dom Andrzeja Onopiuka

Równolegle z pracami rozbiórkowymi na podwórku pojawiła się profesjonalna ekipa budowlana, która przyjechała na Podlasie aż z województwa wielkopolskiego. Specjaliści zajęli się kompleksowym ocieplaniem zewnętrznych ścian budynku, co ma znacząco poprawić komfort życia rolnika w okresie zimowym. Szacuje się, że wszystkie zaplanowane działania modernizacyjne potrwają łącznie około trzech tygodni. Główny bohater hitu telewizyjnego nie ukrywa sporych oczekiwań wobec zatrudnionych majstrów.

„Mam nadzieję, że zrobicie elegancko” - poprosił Andrzej.

Widzowie programu „Rolnicy. Podlasie” wybiorą nową elewację

Rolnik na bieżąco relacjonuje postępy na placu budowy poprzez materiały wideo publikowane w sieci. W najnowszym nagraniu gwiazdor wprost poprosił swoich lojalnych fanów o wsparcie w podjęciu kluczowych decyzji wizualnych. Onopiuk waha się nad wyborem ostatecznego koloru nowej elewacji oraz zastanawia się głośno, czy na odnowionych ścianach powinny powrócić tradycyjne, ludowe zdobienia charakterystyczne dla tamtejszego regionu. Fani błyskawicznie zareagowali na ten apel, podrzucając w komentarzach mnóstwo własnych pomysłów.

„Pomaluj dom tak jak od frontu ten sam kolor zielony” - sugeruje jeden z internautów.

Andrzej Onopiuk to ikona rolniczego hitu telewizyjnego

Gospodarz z Plutycz od wielu sezonów pozostaje jedną z najważniejszych twarzy popularnej produkcji dokumentalnej „Rolnicy. Podlasie”, ukazującej uroki i trudy życia na wschodnich krańcach Polski. Widzowie przed telewizorami pokochali go przede wszystkim za ogromną szczerość, dość specyficzne poczucie humoru oraz niezwykle otwarte podejście do otaczającego go świata. Dzięki swojej bezkompromisowej autentyczności rolnik szybko zyskał status prawdziwego symbolu programu, a każdy jego nowy pomysł jest szeroko komentowany w mediach społecznościowych. To właśnie ta nieskrywana naturalność sprawia, że losy jego gospodarstwa śledzą setki tysięcy wiernych sympatyków.