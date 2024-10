Nowy rozkład jazdy PKP 2024/2025. Z Białegostoku do Warszawy w 90 minut!

Nowy rozkład jazdy pociągów 2024/2025. Tuż przed świętami (15 grudnia, niedziela) wejdzie w życie nowy rozkład jazdy pociągów 2024/2025. Najważniejsza informacja dla pasażerów jest taka, że skróci się czas przejazdu z Warszawy m.in. do Szczecina, Lublina i Białegostoku. Będą też nowe, nowoczesne przystanki. Z rozkładu jazdu szczególnie zadowoleni powinni być mieszkańcy Białegostoku, dla których dobre połączenie z Warszawą, gdzie jest lotnisko, jest bardzo ważne. Dzięki zwiększeniu prędkości jazdy pociągów do 160 km/h na odcinku Małkinia - Białystok, najszybszy skład z Warszawy do Białegostoku dojedzie w... 1 h 30 minut.

Pociągiem z Białegostoku do Warszawy w 90 minut. Pociąg rozpędzi się do 160 km/h

Przypominamy, że w Białymstoku jest już gotowa zmodernizowana stacja Białystok. Absolutną nowością na stacji jest siedemdziesięciometrowy tunel, który zastąpił stare kładki nad torami, które dla wielu mieszkańców Białegostoku nie kojarzyły się zbyt dobrze. Teraz jest naprawdę pięknie. Czy wobec tych wszystkich zmian białostoczanie chcący dojechać do Warszawy porzucą samochody i wybiorą pociągi? Oddajcie głos w naszej sondzie.

