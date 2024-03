Wielkanoc 2024

O nim najczęściej zapomina się w koszyczku wielkanocnym. To błąd! Włóż go do święconki, zapewnia zdrowie i zapobiega nieszczęściu [WIELKANOC kwiecień 2024]

Koszyczek wielkanocny to tradycja kultywowana w wielu polskich domach. Do święconki co roku trafiają takie same produkty: jajka, chleb, sól, czy baranek. Niektórzy zapominają jednak o ważnym elemencie koszyczka wielkanocnego. A szkoda! Jego obecność w święconce ma zapewnić zdrowie i zapobiec nieszczęściom. Przed Wielkanocą 2024 sprawdźcie, co włożyć do koszyczka wielkanocnego!