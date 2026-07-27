Oblężenie w całej Polsce. Studenci masowo składają wnioski o miejsce

Rekordowa liczba kandydatów na studia to efekt reformy z 2014 roku

Obecnie na uczelniach w całym kraju widać ogromny przyrost liczby osób ubiegających się o indeksy. Ten stan rzeczy wynika z dawnej reformy obniżającej wiek szkolny do sześciu lat, o której wielu zdążyło już zapomnieć. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami we wrześniu 2014 roku do pierwszych klas poszły dzieci urodzone w 2007 roku oraz te z pierwszej połowy 2008 roku, jako sześciolatki. Z kolei w 2015 roku w szkolnych ławkach zasiedli wszyscy uczniowie z rocznika 2009 oraz siedmiolatkowie z drugiej połowy 2008 roku. To spowodowało kumulację roczników w systemie oświaty, a młodzież z tej fali właśnie teraz poszukuje idealnych kierunków i wolnych łóżek w domach studenckich.

Oblężenie akademików w Białymstoku to duży problem

Znacznie większa popularność domów studenckich nie tylko w stolicy Podlasia, ale też w innych miastach, jest ściśle związana z dużą liczbą przyszłych studentów i ich chęcią zaoszczędzenia pieniędzy. Zamieszkanie w akademiku zawsze wypada dużo korzystniej finansowo niż wynajęcie stancji czy samodzielnego pokoju na mieście. Do dodatkowych korzyści można zaliczyć niewielką odległość od wydziałów oraz nieustanne towarzystwo innych młodych ludzi.

Jak wynika z informacji podanych przez portal Onet.pl, białostockie uczelnie przyjęły w tym roku o 2500 zgłoszeń więcej w porównaniu do ubiegłorocznej rekrutacji. Niestety, w tamtejszych akademikach przewidziano zaledwie 300 wolnych łóżek, co oznacza, że ogromna liczba osób zostanie zmuszona do znalezienia alternatywnego zakwaterowania na własną rękę.

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Najlepsze uczelnie w Polsce 2026. Tu warto studiować

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Co decyduje o dostaniu się do akademika? Kluczowe kryteria uczelni

Przydział miejsc w domach studenckich zależy od konkretnych wytycznych opracowanych przez władze poszczególnych szkół wyższych. Mimo pewnych różnic w regulaminach, najczęściej komisje biorą pod uwagę następujące wytyczne:

Sytuacja materialna – to na ogół kluczowy punkt w procesie weryfikacji. Władze uczelni analizują miesięczny dochód na jednego członka rodziny, a im jest on mniejszy, tym rośnie prawdopodobieństwo otrzymania zakwaterowania.

– to na ogół kluczowy punkt w procesie weryfikacji. Władze uczelni analizują miesięczny dochód na jednego członka rodziny, a im jest on mniejszy, tym rośnie prawdopodobieństwo otrzymania zakwaterowania. Odległość od miejsca zamieszkania – osoby, których rodzinne domy znajdują się w dużej odległości od uczelni i mają utrudnione codzienne podróże, na ogół otrzymują wyższy priorytet.

– osoby, których rodzinne domy znajdują się w dużej odległości od uczelni i mają utrudnione codzienne podróże, na ogół otrzymują wyższy priorytet. Sytuacja życiowa i rodzinna

Liczba dostępnych miejsc

Rok studiów