Supraśl: podlaska perła uzdrowiskowa

Supraśl to jedno z tych miejsc, które zachwyca od samego wjazdu. Z jednej strony jest pełnoprawnym uzdrowiskiem, cenionym za mikroklimat i bliskość natury, z drugiej miasteczkiem o bogatej historii i wyjątkowej atmosferze pogranicza kultur. Położony kilka kilometrów od Białegostoku, a jednocześnie otulony lasami Puszczy Knyszyńskiej, cechuje się spokojem, który od lat przyciąga zarówno kuracjuszy, jak i turystów szukających autentycznego Podlasia.

"Polskie Hollywood" na Podlasiu

Supraśl i okolice wielokrotnie "grały" w polskich produkcjach i właśnie dlatego mówi się, że miasto jest "polskim Hollywood". W samym Supraślu kręcono m.in. część zdjęć do filmu "U Pana Boga w ogródku" oraz do serialu "Blondynka".

Supraśl: uzdrowisko z borowiną i mikroklimatem

Uzdrowisko Supraśl uzyskało status Uzdrowiska Nizinnego Klimatycznego Borowinowego na podstawie decyzji Ministra Zdrowia. Kurort wyróżnia się przede wszystkim naturalnymi walorami, które czynią je wyjątkowym miejscem na mapie Polski.W mieście działają sanatoria i ośrodki rehabilitacyjne, które wykorzystują korzystne warunki klimatyczne, naturalne tereny spacerowe oraz oferty relaksacyjne, wspierające zdrowie fizyczne i psychiczne.

Uzdrowisko Supraśl: co się leczy?

Uzdrowisko Supraśl specjalizuje się przede wszystkim w leczeniu chorób układu oddechowego, narządu ruchu oraz schorzeń reumatologicznych. Prowadzone są również terapie wspomagające przy schorzeniach układu krążenia, chorobach neurologicznych oraz w procesie rehabilitacji po urazach i operacjach ortopedycznych. Ważną rolę odgrywają także zabiegi z wykorzystaniem borowiny, inhalacje, kinezyterapia oraz fizykoterapia, które pomagają zmniejszać dolegliwości bólowe i poprawiać sprawność ruchową.