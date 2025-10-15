Ojciec śmiertelnie potrącił swoje 10-miesięczne dziecko. Mężczyzna nie trafi do więzienia

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2025-10-15 20:19

Sąd Okręgowy w Białymstoku zastosował nadzwyczajne złagodzenie kary dla ojca, który śmiertelnie potrącił własne dziecko. Skazał go w środę na 2 tys. zł grzywny. Podkreślił, że okoliczności wypadku były wyjątkowe, a strata dziecka to przeżycie traumatyczne.

Ojciec śmiertelnie potrącił 10-miesięczne dziecko. Mężczyzna nie trafi do więzienia

i

Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe
  • Sąd Okręgowy w Białymstoku nadzwyczajnie złagodził karę dla ojca, który potrącił swoje 10-miesięczne dziecko.
  • Mężczyzna został skazany na 2 tysiące złotych grzywny – wyrok jest prawomocny.
  • Do tragedii doszło pod koniec sierpnia 2023 roku w Boćkach, gdy rodzina szykowała się na wyjazd po lody.
  • Ojciec nie zauważył raczkującego dziecka i potrącił je podczas manewru autem.
  • Sąd uznał, że okoliczności były wyjątkowe, a strata dziecka stanowi „traumatyczne przeżycie”.
  • Wcześniej Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim skazał mężczyznę na 8 miesięcy więzienia.
  • Sędzia Dorota Niewińska podkreśliła, że pierwotna kara była „nieadekwatnie surowa”.

Jesienią ubiegłego roku przed Sądem Rejonowym w Bielsku Podlaskim zapadł nieprawomocny wyrok ośmiu miesięcy więzienia dla ojca za nieumyślne spowodowanie śmierci dziecka. Sąd odwoławczy, który zajmował się apelacją obrońcy, zgodził się z przyjętą kwalifikacją prawną i oceną dowodów, ale uznał, iż należy w tym przypadku nadzwyczajnie karę złagodzić. Wyrok jest prawomocny.

Wypadek miał miejsce pod koniec sierpnia 2023 roku na posesji w Boćkach. Z ustaleń śledczych wynikało, że rodzina wybierała się na lody z dziećmi. Ich ojciec postanowił podjechać samochodem bliżej domu z dalszej części podwórka, by rodzina mogła wygodnie wsiąść. Gdy ruszył, poczuł uderzenie; wysiadł i zobaczył, że potrącił swoje 10-miesięczne dziecko, które - raczkując - niezauważone przez nikogo wyszło z domu na posesję.

44-letni wówczas ojciec zawiózł syna, który doznał bardzo poważnych obrażeń, do punktu pomocy medycznej w Boćkach. Do maluszka wzywany został śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Reanimacja dziecka nie przyniosła jednak efektu.

Polecany artykuł:

Patrycja nie wróciła do domu. Była w 8. miesiącu ciąży. "Nie musiała wsiadać z …

W tej samej sprawie oskarżony był również dziadek dziecka. Prokuratura zarzuciła mu utrudnianie śledztwa, tworzenie fałszywych dowodów i nakłanianie rodziców dziecka do przedstawienia policji nieprawdziwej wersji wypadku; powodem takich działań miały być obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jego synowi.

Sąd pierwszej instancji również i jego skazał nieprawomocnie na osiem miesięcy więzienia. Na początku tego roku, czyli po tym nieprawomocnym wyroku sądu rejonowego, mężczyzna zmarł. W związku z tym wyrok wobec niego został uchylony, a postępowanie karne umorzone przez sąd odwoławczy.

78-latka zabiła 11-letnie dziecko na prostej drodze
Białystok SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BOĆKI
BIELSK PODLASKI