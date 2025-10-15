Sąd Okręgowy w Białymstoku nadzwyczajnie złagodził karę dla ojca, który potrącił swoje 10-miesięczne dziecko.

Mężczyzna został skazany na 2 tysiące złotych grzywny – wyrok jest prawomocny.

Do tragedii doszło pod koniec sierpnia 2023 roku w Boćkach, gdy rodzina szykowała się na wyjazd po lody.

Ojciec nie zauważył raczkującego dziecka i potrącił je podczas manewru autem.

Sąd uznał, że okoliczności były wyjątkowe, a strata dziecka stanowi „traumatyczne przeżycie”.

Wcześniej Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim skazał mężczyznę na 8 miesięcy więzienia.

Sędzia Dorota Niewińska podkreśliła, że pierwotna kara była „nieadekwatnie surowa”.

Jesienią ubiegłego roku przed Sądem Rejonowym w Bielsku Podlaskim zapadł nieprawomocny wyrok ośmiu miesięcy więzienia dla ojca za nieumyślne spowodowanie śmierci dziecka. Sąd odwoławczy, który zajmował się apelacją obrońcy, zgodził się z przyjętą kwalifikacją prawną i oceną dowodów, ale uznał, iż należy w tym przypadku nadzwyczajnie karę złagodzić. Wyrok jest prawomocny.

Wypadek miał miejsce pod koniec sierpnia 2023 roku na posesji w Boćkach. Z ustaleń śledczych wynikało, że rodzina wybierała się na lody z dziećmi. Ich ojciec postanowił podjechać samochodem bliżej domu z dalszej części podwórka, by rodzina mogła wygodnie wsiąść. Gdy ruszył, poczuł uderzenie; wysiadł i zobaczył, że potrącił swoje 10-miesięczne dziecko, które - raczkując - niezauważone przez nikogo wyszło z domu na posesję.

44-letni wówczas ojciec zawiózł syna, który doznał bardzo poważnych obrażeń, do punktu pomocy medycznej w Boćkach. Do maluszka wzywany został śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Reanimacja dziecka nie przyniosła jednak efektu.

W tej samej sprawie oskarżony był również dziadek dziecka. Prokuratura zarzuciła mu utrudnianie śledztwa, tworzenie fałszywych dowodów i nakłanianie rodziców dziecka do przedstawienia policji nieprawdziwej wersji wypadku; powodem takich działań miały być obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jego synowi.

Sąd pierwszej instancji również i jego skazał nieprawomocnie na osiem miesięcy więzienia. Na początku tego roku, czyli po tym nieprawomocnym wyroku sądu rejonowego, mężczyzna zmarł. W związku z tym wyrok wobec niego został uchylony, a postępowanie karne umorzone przez sąd odwoławczy.