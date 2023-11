i Autor: pixabay

Nietypowe zatrzymanie

Opowiadał policjantom o sushi. Zapach nie pozostawił wątpliwości!

Zofia Dąbrowska | Policja 22:10

Policjanci z Suwałk zatrzymali do kontroli kierowcę forda. Okazało się, że 32-latek nie ma prawa jazdy, ale był to wierzchołek góry lodowej. Mężczyzna wymyślił bardzo nietypowe tłumaczenie. Stwierdził, że musiał wsiąść za kierownicę, by przywieźć sushi swojej córce. Ale policyjne nosy nie zmyliły suwalskich mundurowych.