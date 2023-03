Ostatnie podrygi zimy na Podlasiu. Będzie mróz! IMGW wydłuża obowiązujące ostrzeżenie

30-latek włamał się do przedszkola. Udało się odzyskać tylko część łupów. Grozi mu 10 lat

Co chciał z tym zrobić?

pogrążyły go SMS-y

Przez centrum Białegostoku przejdzie ogromna droga krzyżowa. Co roku uczestniczą w niej tłumy

- Temperatura maksymalna w środę około 5°C. W nocy ze środy na czwartek około -1°C, przy gruncie około -4°C - czytamy w komunikacie IMGW. Niskie temperatury będą z nami co najmniej do czwartku do godz. 8.

Mróz to śmiertelne zagrożenie dla osób bezdomnych. Nie bójmy się dzwonić na numer alarmowy 112. - Zwracamy się z apelem o to, aby nikt z nas nie pozostawał obojętny na potrzeby drugiego człowieka, zwłaszcza w przypadku niskich temperatur. Zainteresowanie losem drugiego człowieka może przyczynić się do uratowania czyjegoś zdrowia, a nawet życia - apelują policjanci.

Sonda Czy śledzisz ostrzeżenia IMGW? TAK NIE