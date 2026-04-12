Ostrzeżenie przed mrozem w Polsce! Tam będzie najzimniej

IMGW o tym, jaka będzie pogoda. Na wschodzie słońce, w nocy przymrozki

W dzień będzie cieplej, ale w nocy i rano można spodziewać się jeszcze przymrozków! Według IMGW noc z niedzieli na poniedziałek przyniesie duże ochłodzenie. Na wschodzie i północnym wschodzie będzie pogodnie, ale to oznacza spadki temperatur. W wielu miejscach pojawią się przymrozki. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla wschodniej połowy kraju. Temperatura może spaść nawet do minus 6 stopni. Ostrzeżenia obowiązują od niedzieli od godziny 23 do poniedziałku rano. To może być groźne dla roślin, ale też dla kierowców, bo lokalnie możliwa jest śliska nawierzchnia.

Noc z poniedziałku na wtorek znów chłodna na wschodzie, gdzie temperatura spadnie w okolice zera

W poniedziałek na wschodzie i w centrum będzie pogodnie. Na zachodzie więcej chmur i mniej słońca. Temperatury trochę wyższe niż dzień wcześniej. Nad morzem około 7 stopni, na wschodzie do 12, a na zachodzie nawet do 17 stopni. Wiatr będzie silniejszy niż w niedzielę. Na zachodzie porywy mogą dochodzić do 60 km/h. Noc z poniedziałku na wtorek znów chłodna na wschodzie, gdzie temperatura spadnie w okolice zera. Na zachodzie cieplej, nawet do 9 stopni. W tej części kraju możliwe są też słabe opady deszczu, głównie na Pomorzu Zachodnim. Wiatr nadal odczuwalny, miejscami porywisty. W skrócie: więcej słońca na wschodzie, więcej chmur na zachodzie i zimne noce w całym kraju. Warto uważać na przymrozki.

Sonda Uporządkowałaś już szafę na wiosnę? Tak, już to zrobiłam Nie, jeszcze to przede mną Nie będę tego robić

IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) April 12, 2026

Quiz geograficzny: Sprawdź, ile wiesz o świecie! Pytanie 1 z 10 Które z tych państw jest terytorialnie większe? USA Kanada Następne pytanie