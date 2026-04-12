Ostrzeżenie przed mrozem w Polsce! Tam będzie najzimniej

Zofia Dąbrowska
2026-04-12 15:16

Najbliższe dni przyniosą wyraźny podział pogody w Polsce. Na wschodzie będzie więcej słońca i spokojniej, a na zachodzie pojawią się chmury i miejscami deszcz. Synoptycy ostrzegają też przed przymrozkami, które mogą być niebezpieczne dla roślin i kierowców. Sprawdź, czego się spodziewać w poniedziałek i w nocy.

Przymrozki w Polsce. Czy.jpg

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Rozległy, zimowy krajobraz ukazuje pola pokryte szronem, z wyraźnymi rzędami jasnoniebieskiego i białego. W centrum kompozycji rosną liczne drzewa liściaste o nagich gałęziach, niektóre w formie krzewów, inne wyższe, pojedyncze pnie. W tle, w delikatnej, jasnej mgle, majaczą sylwetki domów i lasu, z dominującymi barwami od pomarańczowego i różowego po bladoniebieski na niebie. Na pierwszym planie widoczne są fragmenty zielonej trawy pokrytej szronem, kontrastujące z zamarzniętymi polami i otoczone pasmem wyższej, suchej roślinności.

IMGW o tym, jaka będzie pogoda. Na wschodzie słońce, w nocy przymrozki

W dzień będzie cieplej, ale w nocy i rano można spodziewać się jeszcze przymrozków! Według IMGW noc z niedzieli na poniedziałek przyniesie duże ochłodzenie. Na wschodzie i północnym wschodzie będzie pogodnie, ale to oznacza spadki temperatur. W wielu miejscach pojawią się przymrozki. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla wschodniej połowy kraju. Temperatura może spaść nawet do minus 6 stopni. Ostrzeżenia obowiązują od niedzieli od godziny 23 do poniedziałku rano. To może być groźne dla roślin, ale też dla kierowców, bo lokalnie możliwa jest śliska nawierzchnia.

Noc z poniedziałku na wtorek znów chłodna na wschodzie, gdzie temperatura spadnie w okolice zera

W poniedziałek na wschodzie i w centrum będzie pogodnie. Na zachodzie więcej chmur i mniej słońca. Temperatury trochę wyższe niż dzień wcześniej. Nad morzem około 7 stopni, na wschodzie do 12, a na zachodzie nawet do 17 stopni. Wiatr będzie silniejszy niż w niedzielę. Na zachodzie porywy mogą dochodzić do 60 km/h. Noc z poniedziałku na wtorek znów chłodna na wschodzie, gdzie temperatura spadnie w okolice zera. Na zachodzie cieplej, nawet do 9 stopni. W tej części kraju możliwe są też słabe opady deszczu, głównie na Pomorzu Zachodnim. Wiatr nadal odczuwalny, miejscami porywisty. W skrócie: więcej słońca na wschodzie, więcej chmur na zachodzie i zimne noce w całym kraju. Warto uważać na przymrozki.

Sonda
Uporządkowałaś już szafę na wiosnę?
Quiz geograficzny: Sprawdź, ile wiesz o świecie!
Pytanie 1 z 10
Które z tych państw jest terytorialnie większe?
Wiosna przyszła do Saskiego
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PROGNOZY POGODY
POGODA